SUPER EIGHT、美輪明宏さん追悼 村上信五が代表でコメント「ありえへん∞世界」で共演【テレ東音楽祭 2026夏】
【モデルプレス＝2026/06/28】SUPER EIGHTが6月28日、テレビ東京系音楽特番「テレ東音楽祭 2026夏」（よる6時30分〜）に出演。同日に亡くなったことが発表された歌手の美輪明宏さんを追悼した。
【写真】美輪明宏さん、生前に残した直筆メッセージ
この日、SUPER EIGHTは『#ダンダーラ』をテレビ初披露。カラオケボックスをイメージしたセットで歌唱し、会場を盛り上げた。
歌唱後には、村上信五が代表して「僕らテレビ東京で『ありえへん∞世界』という番組をやらせていただいているんですけど、美輪さんのニュースがありまして、我々この場をお借りして、心よりご冥福をお祈り申し上げたいと思います」と追悼した。同局系『ありえへん∞世界』では、村上、丸山隆平、安田章大が美輪さんと共演していた。
サイトでは「突然のご報告となりますが、弊社所属の歌手で俳優の美輪明宏が、6月20日午前9時30分、老衰のため91歳で永眠いたしました」と報告。「生前は多くの皆さまから格別のご厚情を賜り、いつも温かく支えていただきましたこと、本人ならびに弊社社員一同、心より感謝申し上げます」と伝えた。葬儀・告別式は近親者のみで執り行ったとし、お別れ会や偲ぶ会の予定はないという。
2014年の放送開始から今回で16回目を迎える「テレ東音楽祭」。2026年は、これまでの水曜放送から番組史上初めて日曜へと枠を移し、約4時間半の生放送で届ける。MCを深澤辰哉（Snow Man）と松本若菜が、進行を田中瞳アナウンサーが務める。（modelpress編集部）
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【写真】美輪明宏さん、生前に残した直筆メッセージ
◆SUPER EIGHT、美輪明宏さんを追悼
この日、SUPER EIGHTは『#ダンダーラ』をテレビ初披露。カラオケボックスをイメージしたセットで歌唱し、会場を盛り上げた。
◆美輪明宏さん死去 享年91
サイトでは「突然のご報告となりますが、弊社所属の歌手で俳優の美輪明宏が、6月20日午前9時30分、老衰のため91歳で永眠いたしました」と報告。「生前は多くの皆さまから格別のご厚情を賜り、いつも温かく支えていただきましたこと、本人ならびに弊社社員一同、心より感謝申し上げます」と伝えた。葬儀・告別式は近親者のみで執り行ったとし、お別れ会や偲ぶ会の予定はないという。
◆「テレ東音楽祭 2026夏」タイムテーブル公開
2014年の放送開始から今回で16回目を迎える「テレ東音楽祭」。2026年は、これまでの水曜放送から番組史上初めて日曜へと枠を移し、約4時間半の生放送で届ける。MCを深澤辰哉（Snow Man）と松本若菜が、進行を田中瞳アナウンサーが務める。（modelpress編集部）
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