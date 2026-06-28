カーボベルデ「特別な瞬間だった」W杯初出場でグループ突破の快進撃【サッカーW杯】



初出場で決勝トーナメント進出を決めたカーボベルデ PHOTO:Getty Images

サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会で、初出場のカーボベルデ代表がノックアウトステージ進出で注目を集めている。

6月26日（日本時間27日）にアメリカのヒューストンで行われたH組最終戦でサウジアラビア代表と0-0で引き分け、勝ち点3で2位以内に入り、グループステージ突破を決めた。

W杯本大会初挑戦のカーボベルデが、旋風を巻き起こしている。

サウジアラビア戦終了後、ピッチで他会場のウルグアイ戦の結果を聞いた選手たちは、ベンチ前で抱き合って喜びを爆発させた。

「特別な瞬間だった。みんな、祈るような思いで待っていたんだ」とMFデロイ・ドゥアルテ（ルドゴレツ）は言い、「僕らはすべてを出してここまでやってきた。ふさわしい結果だと思う」と言った。

H組初戦でスペインとスコアレスドローを演じ、第2戦ではウルグアイと2-2で引き分けた。

優勝経験のある強豪2か国から勝ち点1ずつを重ねて、2試合を終えて首位スペインを勝ち点2差で追い、ウルグアイとは勝ち点2で並びながら総得点差で3位につけた。

そして迎えたサウジアラビアとの最終戦では堅い守備とハードワークで相手の攻撃を抑えながら15本のシュートを放ち、MFウィリー・セメド（オモニア）。

MFジャミロ・モンテイロ（ズヴォレ）MFケヴィン・ピナ（クラスノダール）、MFラロス・ドゥアルテ（プスカシュ・アカデミア）、MFヌノ・ダ・コスタ（バシャクシェヒル）らが次々とゴールを脅かした。

ゴールは割れなかったものの、貴重な勝ち点1を獲得。この1差でスペインに0-1で敗れたウルグアイに上回って突破を決めた。

デロイ・ドゥアルテは試合終盤を振り返って「負けないことを意識して、とにかく最後までゼロで終わらせようとしていた。でもチャンスにしっかり決められていれば、試合を終わらせることができていたから、そこは改善点だ」と言った。

GKボジーニャ「クオリティを示したい」

カボベルテのW杯挑戦は2002年日韓大会から始まり、今回7度目にして初めて世界最高峰の舞台への切符を手にした。

アフリカ予選D組では10戦中7試合で無失点試合をマーク。W杯8大会出場のカメルーンを抑えて7勝2分け1敗の1位で突破した。

今大会のスペイン戦ではFWミケル・オヤルサバル（レアル・ソシエダ）、FWフェラン・トーレス（バルセロナ）、MFファビアン・ルイス（パリSG）らを中心に27本のシュートを浴びたが粘りの守備で耐え抜いた。

ウルグアイ戦では相手のシュート17本に対して12本を放って2得点を奪った。MFピナが先制し、MFヘリオ・ヴァレラ（マッカビ・テルアビブ）のゴールで同点とした。

初戦から好セーブでゴールを死守し、チームを支えているGKボジーニャ（チャベス）は、「僕らはたいしたことないだろうとみんなが思っていたと思うけど、僕らにはクオリティがあるし、しっかり戦えるところを見せたいと思っている」と意気込みを語る。

アフリカ北西の沖、大西洋に浮かぶ島国は滋賀県ほどの大きさで、60万人弱の人々が暮らす。1975年にポルトガルから独立し、代表チームが結成されたのは1978年だった。

40歳の守護神は、「僕らは多くの困難の中で育ってきた。

カーボベルデの人々が持つ不屈の精神と祖国への情熱を示し、選手としてだけでなく、世界中のカーボベルデ人を代表してここにいる」と述べて、「僕らの国は小さいがハートは大きい。ファイターだ」と胸を張った。

（KK）





＜FIFAワールドカップ（W杯）2026 北中米大会＞

第23回目の今大会はアメリカ、カナダ、メキシコの3か国による史上初の共同開催となる。出場枠が従来の32カ国から48カ国に拡大され、計104試合にわたる過去最大規模のトーナメントとして実施される。

開催期間：2026年6月11日～7月19日 ※現地時間

グループステージ：6月11日～6月27日

ラウンド32：6月28日～7月3日

ラウンド16：7月4日～7日

準々決勝：7月9日～11日

準決勝：7月14日～15日

3位決定戦：7月18日

決勝：7月19日

・全試合日程（大会スケジュール）

・グループリーグ（グループステージ）

・決勝トーナメント（ノックアウトステージ）