20日に老衰のため91歳で死去した歌手で俳優の美輪明宏さんの連載を、スポニチ本紙では約15年にわたって掲載していた。「世直しトークあれこれ」（05年11月〜06年12月）、「明るい明日を」（08年1月〜11年3月）、「美輪の色メガネ」（13年2月〜23年12月）で、世の在り方を厳しい視線で見つめ、時に悩める人々に寄り添い、常に明日を生きる希望を伝えていた。美輪語録が人気だった連載を再録する。

＜2006年4月16日掲載「世なおしトーク あれこれ（23）」＞

昔から「酒は百薬の長」と言われていますが、実は大ウソです。本当は「百害あって一利なし」なのです。人が酒を飲むと、まずはボーッとしてろれつが回らなくなり、思考力が低下します。長い期間、多量に飲み続ければ、胃はボロボロになり、腸はただれ、もちろん肝臓も悪くなる。内臓全部に悪影響を及ぼすのです。

「酒は静かに飲むべかりけり」などと、たとえホロ酔い加減でも、足を取られて転倒したり、階段を踏み外して大ケガをしたり、酒を飲んでいいことなどひとつもないのです。

酒の上での失敗で人生を棒に振ることさえあるのです。特にサラリーマンの皆さん、会社帰りの「ちょいと1杯」も十分に注意したほうがいいでしょう。同僚、上司とともに立ち寄る居酒屋で、上役から「君、今夜は無礼講だ」と言われて、調子に乗って他人の悪口、会社の愚痴をグダグダと並べ立ててしまう。その後、その酒の席の出来事がもとで左遷されたり、出世の道が閉ざされたりすることもあるのです。「懇親会」のつもりが２次会、３次会では必ず「懇憎会」になってしまうのです。悪口の言い合い、互いの傷をなめ合うような「居酒屋文化」は、何のプラスにもならないのです。時間とお金の無駄遣いなのです。

「酒を飲んで親しくなれば仕事が円滑に進む」というのは、大間違い。仲間意識ばかりが高じてなれ合いになり、結局は仕事も「なあなあ」のレベルでしかできなくなってしまうのです。ですから、飲み会に誘われた時は、必ず1次会で帰った方がいいのです。本当なら何の得にもならないのですから行かないのが一番、そのお金を貯金して老後に備えるべきなのです。そして、仕事の話ならきちんと昼間すべきなのです。

苦しいとき、悲しいとき、悩みがあるとき、よく人生の岐路に立つと必ず酒を飲む人がいます。すべてを忘れたい、忘れようとして酒の力に頼るのでしょうが、問題が記憶から消えるのは飲んでいるほんの一瞬の間だけ。次の日、朝目覚めれば、嫌なことはそのまんま、問題は何も解決していないのです。あるのは、頭痛と吐き気、勘定書の山と自己嫌悪だけなのです。

実は酒で悲しみや苦しみを紛らわせることができると思っている人が多いようですが、本当は逆なのです。悲しいときはどんどん悲しくなっていくし、頭に来たときはさらに怒りがこみ上げる。かえって人間の感情を増幅する作用があるのです。イライラしているときに飲むと他人と口論になったり、ケンカをしたり果ては刃傷ざたになり、命を奪われたり殺人犯になったりと最悪の結果を招くこともあるのです。酒は中枢神経をまひさせ、人間を動物的にする。麻薬と同じなのです。

私の実家は長崎でカフェと料亭をしていました。酒には縁があるのです。子供の頃から、客の酒席での人間模様、働く人たちや店の裏側、酒にまつわるさまざまな人生の裏表、喜怒哀楽を目の当たりにしてきたのです。よく、銀座のクラブで座っただけで数万円、1晩で数十万円も使ったなどと、吹聴する人もいますが、本当にバカバカしいことです。お金をドブに捨てるようなものです。また、酒量の多さを自慢する人も多いですが、こちらも今まで述べたようになんの自慢にもならないのです。

しかし、酒がなくなったら世界の経済が破たんするのも事実なのです。フランスにはワイン、ドイツにはビール、ロシアにはウオツカ、中国には紹興酒など、世界で酒のない国はないのです。そして、水商売、料理店などを含めれば、その市場はばく大な規模になるのです。かつてアメリカで禁酒法を施行した時代がありましたが、結局は堂々と飲むか、隠れて飲むかの違いだけ。酒がこの世に存在するかぎり、どちらもいいことはないのです。

私は必ず舞台の稽古が始まる時、共演の俳優さんたちに千秋楽を無事迎えるまで、守ってほしい「5カ条」を話します。まず色恋の禁止、次はお互いに金銭の貸し借りはしない、約束はきちんと守る、食事はしっかりととるなどですが、その中のひとつに、絶対に公演中は皆と酒は飲まないという項目があります。よく、初日や中日（なかび）でパーティーをしたり、打ち上げの飲み会をしたりする方もいるようですが、私はこういう理由で一切行ったことはありません。

実はこの5カ条さえ守っていれば、一生無事に過ごせるのです。酒を飲んで暴れることなく、金銭面でのトラブルもない、まじめなきちんとした生活をしていれば自然と周囲から信用されるようになり、仕事を失うこともない。無駄遣いもなく、老後のための貯金もできるし、生涯食べるに困らないのです。普通にしていれば簡単なことなのです。

酒は精神状態が安定した状態でお清め程度の少量を飲むぐらいでちょうどいいのです。

それから、もうひとつ、毎年、春になるとお花見フィーバー。場所取りから始まって、桜の木の下で大宴会。花を見るどころか、酒ばかり飲んで大暴れ。宴会が終われば至る所にゴミの山。お花見というのは、歌舞音曲とともに風情を楽しむものであって酒を飲んで暴れるものではないのです。来年からお花見のドンチャン騒ぎは、加減していただきたいものですねえ。ゆかしい桜が驚くじゃありませんか。