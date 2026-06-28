COPESが、04 Limited Sazabys、Wienners、ネクライトーキーらが所属するレーベル No Big Deal Recordsへの所属を発表した。

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COPESは、2021年に始動した、カメイナナコ（Vo/Gt）、しいなゆうき（Ba/Vo）、ちょた（Dr）による男女ツインボーカルのメロディックポップバンド。レーベルへの所属決定に伴い、2ndミニアルバム『WAO!!』を9月9日にリリースすることも発表となった。

また、同アルバムを携えた全国ツアー『COPES presents “WAO!!”』の開催も決定。全国13カ所を巡る本ツアーは、各地にゲストを迎えての開催を予定しており、出演者は後日アナウンスされる。

本ツアーのチケットは、本日6月28日21時よりチケットぴあにてオフィシャル最速抽選先行受付が開始となった。

（文＝リアルサウンド編集部）