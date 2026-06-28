22/7、北海道にてコラボカフェ『Eat inでよろしく！』開催決定！メンバー出演イベントの開催も予定

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22/7が、8月15日より北海道・札幌市のコーチャンフォー新川通り店「カフェ インターリュード」にて、コラボカフェを開催することを発表。同店でのコラボ開催は2年連続となる。

■期間中・8月23日にはCD予約者対象のお見送り会も実施

今回のイベントタイトルは、22/7×コーチャンフォーコラボカフェ『Eat inでよろしく！』。今回も、ナナニジメンバー15名によるプロデュースのオリジナルメニューや限定グッズの販売、限定動画の上映やナナニジ関連アイテムの展示など、ナナニジの魅力がたっぷり詰まったイベントになる予定だ。

さらに、8月23日にはメンバー7名の出演イベントも実施予定。イベント終了後には、コーチャンフォー新川通り店内にてCD予約者対象お見送り会も行われる予定となっている。登壇イベントの予約は既に6月28日よりスタートしているので、ぜひチェックしよう。

また、8月22日にも近隣にて別イベントも開催予定とのこと。こちらの詳細は後日発表予定とのことなので、引き続き情報のチェックをお忘れなく。

■イベント情報

『22/7×コーチャンフォーコラボカフェ「Eat inでよろしく！」』

08/15（土）～08/31（月）北海道・コーチャンフォー新川通り店「カフェ インターリュード」

＜イベント内容＞

・「Eat inでよろしく！」ナナニジメンバー15名によるプロデュースオリジナルメニュー

・「Eat inでよろしく！」限定グッズの販売

・「Eat inでよろしく！」限定動画の上映

・「Eat inでよろしく！」オリジナルオーダー特典

・22/7関連アイテム展示

※イベント内容詳細は後日お知らせいたします

＜メンバー出演回詳細＞

日程：2026年8月23日（日）

時間：13:00回／14:30回／16:00回（全3回）

参加メンバー：相川奈央、麻丘真央、天城サリー、河瀬詩、椎名桜月、月城咲舞、望月りの