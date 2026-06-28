「SUPER EIGHT」が28日放送の「テレ東音楽祭」に出演し、20日に老衰のため91歳で死去した歌手で俳優の美輪明宏（みわ・あきひろ 本名丸山明宏＝まるやま・あきひろ）さんを追悼した。

「ダンダーラ」を歌唱後に村上信五が「ちょっと歌った後で何なんですけど、僕らテレビ東京で『ありえへん∞世界』という番組をやらしてもらっているんですけど、美輪さんのニュースがありまして、我々大変お世話になりましたので、この場を借りて心よりご冥福を申し上げたいと思います。ありがとうございました」と語った。

「SUPER EIGHT」と美輪さんは、同局の「ありえへん∞世界」で共演。美輪さんは2010年10月からコメンテーターとしてレギュラー出演。今月16日の放送で、「ミワちゃまの明日を生きる花言葉」のコーナーで肉声のコメントをしたのが、最後の出演となった。

その日、美輪さんは「いつもニコニコしている、SUPER EIGHTの丸山さんに贈ります。心からの微笑みは世界を和ませる。さあ、みなさん、ご一緒にどうぞ百万ドルの微笑みを」と言葉を贈り、丸山隆平も「僕、今年43歳になるんですけど、ずっと小さいころからヘラヘラしていたんですよ。なんかあってもヘラヘラして。それをずっと43年続けると、これが何万の笑顔になる。笑顔が世界を救うってことですよね」と感謝していた。