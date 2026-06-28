伝統河内音頭継承者の河内家菊水丸（６３）が２８日、大阪市内のホテルで「河内音頭スーパー盆踊りツアー２０２６」の出陣式を行った。

今年は約５０公演に臨む。夏の風物詩だった盆踊りも、猛暑の影響で１１月まで公演予定があるといい「熱中症で倒れるといけないんで期間が延び、働く期間が延びた。季節労働者で７、８月って言うてたんですけども…このごろは４月から１０月、１１月ぐらいまで盆踊りは良いのではないか。そのあたりも大きくＰＲしていきたい」と盆踊りの通年化をアピールした。

２５年は大阪・関西万博の大屋根リングで、８０００人とともに盆踊りを行った。目標だった万博公演を成功させた菊水丸は「（日本での）次の万博も出られたらいいな。最短で２０年後ぐらいでしょうけど」と述べ、２０３０年のサウジアラビア・リヤド万博での盆踊り公演にも意欲を見せた。

世界的な盆踊りブームも見据えるが「河内を中心とした盆踊りが元気がなくなっているといけない。もう一度、原点に戻って、地域のみなさんとの盆踊りを大切にしたい。万博にみなさんに送り出していただいて、８０００人の盆踊りが成功したんで、そのあたりの恩返しをこれからしていく」と限定回帰を誓った。

出陣式には大村崑（９４）、桂文枝（８２）、西川きよし（７９）、桂小文枝（７５）、大平サブロー（７０）、オール阪神（６９）、ハイヒール・リンゴ（６４）ら約３００人が出席した。