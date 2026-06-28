◇セ・リーグ 中日3―4ヤクルト（2026年6月28日 神宮）

中日の金丸が先発。

母校・関大が全日本大学選手権で72年以来54年ぶりに優勝した神宮に乗り込んでの一戦。後輩の快挙に刺激を受け、「後輩たちがいい姿を見せてくれたので、自分も同じ場所でいい姿を見せられたら」と意気込んでいたが、4回まで無失点投球と序盤から有言実行投球。だが、0―0の投手戦で迎えた5回、先頭の8番・松下に1号ソロを打たれ、先制を許した。

打線は6回、金丸の粘投に奮起するように1死から2番・板山、3番・村松のヒットと二塁打で1死二、三塁のチャンスを作り、4番・細川 のレフト線への2点適時二塁打で逆転。さらに5番・サノーのヒットで1死一、三塁とし、二死から7番・石川の三塁線を破る二塁打でさらに1点を加点した。

だが、金丸は6回にサンタナに13号ソロを浴びた後、ヒットと盗塁で1死二塁としたところでタイムリーを浴び、同点に追いつかれる。結局6回を106球を投げ終え、8被安打、3失点で降板。勝敗はつかなかった。

試合は3―3のままで迎えた9回2死満塁、この回からマウンドにあがった4番手の藤嶋 がサヨナラ安打を浴びて敗れた。