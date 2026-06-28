EARTH MONDAMIN CUP第2R、第3R

国内女子ゴルフツアーのEARTH MONDAMIN CUP第2ラウンド（R）、第3Rが28日、千葉・カメリアヒルズCC（6699ヤード、パー72）で開催された。降雨によるコース状態不良のため、26日はサスペンデッド、前日27日は中止。この日は99人が未消化の第2Rを回り、計73人が決勝の第3Rに進出した。だが、全員が18ホールを回り切れずにサスペンデッドに。ツアー史上最高額優勝賞金7200万円の大会は、2024年以来2年ぶりに「月曜最終R」で決定する。その状況下、今季賞金ランク1位の菅楓華（ニトリ）が、通算4アンダーで暫定7位に浮上。同首位には、通算8アンダーで阿部未悠（ミネベアミツミ）が立っている。

菅はこの日、計14ホールを回った。第2Rの残り4ホールでは1つスコアを落としたが、第3Rでは10ホールを3バーディー、ボギーなしにまとめた。

「いいラウンドできたんじゃないかなと思います。朝のショットからすごく体にキレがあったので、ショットは自信持って打てましたし、パッティングもグリーンが雨で重くなって、だいぶ打てるようになったので良かったと思います」

大半の選手が長丁場と雨模様に苦しんだが、菅は「3時間ぐらい休めたので、そこで30分くらいホテルで寝てリセットできました」と明かした。

コースマネジメントも冷静だった。第3Rの2番パー4は243ヤードに短縮され、多くの選手が1オンを狙ったが、菅はあえて4番ユーティリティーで刻んだ。

「距離的には大丈夫なんですけど、朝のトラックマンの数字がちょっとギリギリだったので無理はしませんでした」

そして、ピンまで88ヤードの第2打は52度ウェッジでピン80センチにつけてバーディーを奪った。

明日29日は第3Rの残り8ホール＋最終R18ホールのプレー。勝てば今季2勝目でツアー史上最高優勝賞金7200万円を手にできる。今季、菅は既に9811万3391円を稼ぎ、賞金ランキングでは1位（メルセデス・ランキングは4位）に立っているが、その点に関する質問にも冷静に対応した。

「最初に賞金のこと考えると空回りしそうなので、自分のプレーに集中しながら上がった時にいい順位で終えられたらなと思います」

梅雨の今も心技体が充実の21歳。残り26ホールの一打一打に魂を込めることで、頂点に立てると信じている。



（柳田 通斉 / Michinari Yanagida）