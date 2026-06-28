子猫の『充電切れ』の光景が可愛すぎると、再生回数23万回を超えて癒やしを届けています。飼い主さんの膝に乗って遊んでいたところ、眠気に襲われてしまった猫ちゃん。遊んでいたぬいぐるみを抱えながら眠ってしまった猫ちゃんの姿には、「こんな姿で寝ていたら、足腰が限界でも動けなくなる」「大切そうに抱えて眠っている姿が可愛いです」と、絶賛の声が寄せられることとなりました。

【動画：膝の上に乗って『ぬいぐるみで遊んでいた子猫』→眠気に襲われて…尊すぎる光景】

飼い主さんのお膝で遊んでいた睦くんが…

Instagramアカウント『夢 海 天』に投稿されて反響を呼んでいるのは、遊んでいる最中に眠ってしまった子猫の光景。

その日、キジトラ猫の子猫・睦くんは、飼い主さんのお膝の上でぬいぐるみと一緒に遊んでいたそう。自分の体長ほどもあるエビフライのぬいぐるみは睦くんのお気に入りのようで、よく一緒に遊んでいるのだとか。

そんな相棒のぬいぐるみと遊んでいた睦くんですが、睦くんはまだ小さな子猫。遊んでいる最中に体力が尽きて、突然眠ってしまったのでした。

抱き枕は、特大の『エビフライぬいぐるみ』

エビフライのぬいぐるみと遊んでいるうちに眠気に襲われてしまった睦くん。

飼い主さんのお膝の上に仰向けに座ったまま眠ってしまった睦くんは、さっきまで一緒に遊んでいたぬいぐるみを抱えながら眠ってしまったそう！投げ出した後ろ足の上にぬいぐるみを乗せて、スヤスヤと眠る睦くんの姿にキュンとしてしまいます。

そんな睦くんの姿に、飼い主さんも「ただ寝てるだけで、こんなに可愛い」と大絶賛。その後もエビフライを抱き枕にして、飼い主さんのお膝の上でぐっすり眠る睦くんなのでした。

起きてる時は甘えん坊炸裂！

そんな天使のような寝顔を見せてくれた睦くんですが、睦くんは起きている時も飼い主さんの心をつかんで離さないのだそう。眠っている時はぬいぐるみのようにジッとしていた睦くんですが、起きている時は子猫らしい甘えん坊な姿を見せてくれるのだとか。

ある日には、飼い主さんと目が合った瞬間…なにかを伝えるようにひと鳴きしたあと、飼い主さんめがけてジャンプ！

また別の日には、睦くんのお部屋に飼い主さんが手を入れると、飼い主さんの手にぎゅっとしがみついて甘えてきたそう。

眠っていても目が覚めていても可愛い仕草を見せてくれる睦くんの成長に、今後も目が離せません。

こちらの投稿には、「エビフライくんと遊んで電池が切れちゃったかな？」「どんな夢みてるのかな？」といった感想や、「元気に育ってね」と睦くんの健やかな成長を祈る声が寄せられています。

Instagramアカウント『夢 海 天』の投稿では、そんな甘え上手な睦くんと家族猫ちゃんたちが癒やしを届けていますよ。

睦くん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「夢 海 天」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。