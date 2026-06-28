猫があなたに「ベタ惚れ」しているサイン5選

1.頭や体をゴロゴロと擦り付けてくる

飼い主の足元や手に、自分の頭や顔、体をぐいぐいと擦り付けてくる行動です。

これは自分のニオイを大好きな飼い主に付けることで、「この人は私のもの」とアピールしている状態です。同時に、心を許してリラックスしている証拠でもあります。

2.喉を「ゴロゴロ」と鳴らす

撫でているときや近づいたときに、喉の奥から「ゴロゴロ」という音が聞こえることがあります。

この音は、猫が最高に幸せを感じているときや、飼い主と一緒にいて安心しきっているときに出す特別なサインです。

3.どこへ行くにも後ろをついて歩く

リビングからキッチン、トイレやお風呂の前まで、飼い主が移動するたびにトコトコと後ろをついてくる行動です。

大好きな飼い主のそばに一秒でも長くいたい、何をしているのか気になるという、甘えん坊な気持ちが溢れています。

4.お腹を上に向けてゴロンと転がる（ヘソ天）

飼い主の目の前で、突然仰向けになってお腹を丸見えにするポーズをとることがあります。

お腹は猫にとって一番の急所なので、それを見せるということは、飼い主のことを１００パーセント信頼して、絶対に安心できる相手だと信じている証拠です。

5.尻尾をピンと垂直に立てて近づいてくる

名前を呼んだときや帰宅したときに、尻尾をまっすぐ空に向けてピンと立てながら近寄ってくる行動です。

これは嬉しくてたまらない気持ちや、「遊んで」「構って」と親愛の情を全力で伝えているときの仕草です。

愛猫の愛情への上手な応え方

優しい声で名前を呼びながら撫でる

サインを出してくれたときは、愛猫が一番喜ぶ場所（顎の下、耳の付け根、眉間のあたりなど）を、優しくゆっくりと撫でてあげましょう。

その際、高めの優しい声で名前を呼んであげると、猫は愛されていることを実感します。

ゆっくりと瞬きを返す

猫がこちらをじっと見つめながら、ゆっくりと目を開け閉め（瞬き）することがあります。これは猫の世界で「大好きだよ」という挨拶です。

飼い主からも同じように、優しい目で見つめ返してゆっくり瞬きをしてあげましょう。

気が済むまで遊んであげる

お気に入りのおもちゃを咥えて持ってきたり、足元でおねだりされたりしたときは、少しの時間でも良いので全力で遊んであげましょう。

自分の要求にすぐ応えてくれる飼い主のことが、猫はさらに大好きになります。

まとめ

猫のベタ惚れサインは、毎日の正しいお世話とたくさんの愛情が、しっかり愛猫に届いている証拠です。

小さな仕草も見逃さずにしっかりと受け止め、優しいスキンシップで応えてあげることで、これからも愛猫とずっと仲良く幸せな毎日を過ごしていきましょうね。