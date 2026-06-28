外にいた小さな子猫がやさしいおうちへ。保護をきっかけに変わっていく愛らしい姿が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は15万回を超え「いーっぱい愛されて大きくなったね」「とっても素敵な出会いですね」「幸せになってよかったね」といったコメントが集まっています。

【動画：外で出会った『生後2か月の黒猫』を保護→2日目になると表情が変化して…6年が経った『現在の様子』】

保護から6年後の姿

Instagramアカウント「nanamitsumi」に投稿されたのは、ある子猫のビフォーアフターです。外にいる小さな子猫は、保護前日の黒猫「いつみ」ちゃん。外での暮らしのせいか、当時は生後2ヶ月ながらもどこか緊張を感じさせる表情をしています。しかし保護1日目には、丸い目を輝かせてとても可愛らしい姿に。さらに保護2日目には首輪をつけてもらい、すっかり家猫の表情になったといいます。

それから約6年が経った現在のいつみちゃんは、当時の面影を残しつつも、立派なおとなの猫へと成長を遂げたそうです。仰向けで寝転んだり、飼い主さんに元気いっぱいに鳴いてアピールしたりと、幸せに過ごしているといいます。年齢を重ねて、最近では「貫禄」も出てきたようです。子猫時代のあどけなさも、今の誇らしげなお顔も、どちらもたまらなく可愛いですね！

そっくりな「姉猫」

そんないつみちゃんは、先住猫の「ななみ」ちゃんと一緒に暮らしているそうです。ななみちゃんが保護された3週間後に、いつみちゃんが保護されたのだといいます。ふたりとも黒猫でそっくりですが、血の繋がりはないとのこと。

本当の姉妹のようなふたり

仲良しになったふたりは、寄り添って寝たり、一緒に外を眺めたりと、いつも行動を共にしているそうです。ときには猫パンチでケンカをすることもあるそうですが、リラックスするときには揃って「ヘソ天」になるなど、心が通じ合っている本当の姉妹のよう。やさしい飼い主さんや、気の合うななみちゃんと出会い、毎日を幸せいっぱいに過ごすいつみちゃんでした。

投稿には「黒猫って何でこんなに可愛いくてかっこいいんでしょうか」「いい感じにニンゲンを見下してきましたね」「しっかり君臨していますね。よしよし」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「nanamitsumi」では、いつみちゃん、ななみちゃんの日常が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「nanamitsumi」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。