北中米W杯・日本の1次Lをプレーバック

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の森保一監督率いる日本代表は3大会連続1次リーグ突破を決め、32チームによって争う決勝トーナメントに進出。29日（日本時間30日）の1回戦で王国ブラジルと激突する。ここでは日本の1次リーグで起きたさまざまな名場面をピックアップ。今回は選手とともにスポットライトを浴びたパートナーたち。選手と二人三脚で辿り着いた妻の存在も注目された。

第2戦チュニジア戦で2発を決めたFW上田綺世は2022年2月にモデルの由布菜月さんと結婚することを公表。今年4月には第1子となる女児を出産したばかりだ。由布はインスタグラムで料理アカウントを開設しており、栄養バランスの取れて品目の多い食卓の手料理を頻繁に公開。さらに、2人での旅行など仲睦まじい様子をSNSを通じて発信し、定期的に話題になっていた。

W杯で上田の活躍とともに注目を浴び、X上には「本当に可愛いし、お料理力も高くて凄い」「ガチの美男美女 えぐい美人よな」「由布菜月さんと上田選手の夫婦感が一番好きすぎる」「お似合いすぎる夫婦」「どんどん料理上手になってて好きな人を思って行動できるところがほんとに素敵」などの声が。大会を通じ、さらに好感度が上がっている印象だ。

実際に観戦する様子が話題になったのはDF谷口彰悟の妻で女優の泉里香。第3戦のスウェーデン戦、給水タイム中に日本サポーターの姿も映し出された。その中に泉もいた。ビジョンに気づくと笑顔で手を振った。さらに、X上では泉が高く掲げたスマホの裏側に谷口とみられる顔の写真があると話題に。これが、日本代表オフィシャルグッズ「プレーヤーズフォンタブリング」ではないかと指摘され、大きな反響を広げた。

X上には「こんな平和な、私物の特定は無い」「愛だろ、愛っ」「旦那のリングを付けてる ええ子や」「奥さんが旦那のグッズを着けてる世界線、尊過ぎて推せる…」「旦那を好きすぎる笑」「愛でしかない」「素晴らしい夫婦や こんなハートフルな特定ない笑」「代表夫妻の中で1番好き」との声が上がり、昨年5月に結婚を公表した2人が「推し夫婦」として注目を集めた。

さらに、この試合で5大会連続出場を果たしたDF長友佑都の妻・平愛梨の姿もあった。4人の子供とともに歩んできた北中米W杯への道。X上には「W杯5大会連続出場の大偉業と夫の勇姿に感動しますよね」「平愛梨ちゃんもいつも応援されていて、本当に素敵な夫婦です」などの声が。選手にとっても一緒に戦うパートナー、家族は力をくれる存在。決勝トーナメントも大きな後押しを受け、戦い抜く。



（THE ANSWER編集部）