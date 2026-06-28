

INI（C）LAPONE ENTERTAINMENT

グローバルボーイズグループINIが、現在放送中のフジテレビ系日曜新情報番組『SUNDAYブレイク.』年間テーマソング「Rendezvous」（ランデブー）を7月1日0時00分にデジタル配信することが決定した。

「Rendezvous」は、『SUNDAYブレイク.』の年間テーマソングとして書き下ろされたINIの新曲で、日常のきっかけ、自由なマインドセットが未来へとつながっていくことを表現した軽快なポップソング。忙しない日々やルーティーンのなかでフッと肩の力を抜いて、自分なりのBreak Timeを探しながら、寄り道を肯定することでまた新しい自分へと再起動していく。爽やかで心地よいギターと疾走感のあるビートが交差する抜け感のあるサウンドの中に、INIが持つ自由な遊び心を感じられる要素が散りばめられた1曲となっている。

3月の番組放送開始時に初公開となった本楽曲。「早くフルで聴きたい」「どんな楽曲か楽しみ」という声も多く寄せられており、7月5日には『SUNDAYブレイク.』のスタジオでの生パフォーマンスも決定。デジタル配信週にはINI公式StationheadでのListening Partyや、朝にピッタリな楽曲で構成されたプレイリストの公開なども予定している。

INIは5周年イヤーに突入し、グループとしては9月16日に9TH SINGLE『ANTHEM」をリリース。さらに、9月と11月には自身初の東阪ドームツアーの開催が決定している。