誰にも気づかれないまま死後3ヶ月が経過し発見された20代男性の凄惨な孤独死現場。自ら命を絶った別の20代男性の部屋に残されていたのは、唯一の肉親である姉への切実な感謝が綴られた一冊の手帳だった。

【映像】凄惨な特殊清掃の現場＆残された手紙

『改めて、取材しました。』（ABEMA）は、ABEMAとテレビ朝日報道局の共同プロジェクトによる報道検証ドキュメンタリー。社会的な関心事や見過ごされがちな問題を独自の視点で掘り下げ、徹底的な取材によって事実を浮き彫りにしていく。

防護服に身を包んだ特殊清掃業者の男性が身支度を整え、足を踏み入れたのは人が亡くなった部屋であった。関西クリーンサービスの亀澤範行代表取締役は、「匂いが本当にものすごい」と異様な状況を語る。激しく散らかった室内には、引き出しが開いたチェスト、ゴミや食べかけの食品が放置されたテーブル、季節が少し前のカレンダーなどが残されていた。さらに、ベッドの周囲には長期間誰にも気づかれなかったことを物語る痕跡が広がっており、亀澤氏は深刻な表情で現場の凄惨さを明かした。ここで亡くなったのは20代の男性。見つかるまでの3ヶ月間、誰にも気づかれないままであったという。

亡くなった弟からのメッセージに唯一の肉親である姉は…

自ら命を絶った別の20代男性の部屋。清掃員が静かに手を合わせた後、噴霧器を使って室内に消臭・消毒剤を撒き、清掃作業が進められる中、棚の引き出しから、黒い一冊の手帳が見つかった。

手帳には、手書きで切実な文字が並んでいた。両親はすでに他界しており、そこには唯一の肉親である姉に向けた、これまでの支えに対する深い感謝の思いが綴られていた。

亡くなった男性の姉は、インタビューで「弟は4年くらい前に、離婚をきっかけに、うつになり始めて、仕事も転職を繰り返すようになった。周りに溶け込むのが難しくて、つらい思いをしてたのかなって思います」と当時を振り返る。「もうちょっと早く気づいてあげられたら、こういうことになっていなかったので…もう後悔しかなくて…」と、声を詰まらせながら涙を流していた。

不安や悩みを抱えている方は、以下の窓口などに相談をしてみて下さい。

厚生労働省「まもろうよ こころ」

https://www.mhlw.go.jp/mamorouyokokoro/

こころの健康相談統一ダイヤル：0570-064-556

※受付時間は都道府県によって異なります。