【FIFAワールドカップ2026】アルジェリア代表 3−3 オーストリア代表（日本時間6月28日／カンザスシティ・スタジアム）

【映像】華麗すぎる「高速タッチ弾」（実際の様子）

オーストリア代表のFWマルコ・アルナウトヴィッチが、超絶技巧からゴール。ボールを擦るような繊細なシュートが海外のファンやメディアで話題となっている。

日本時間6月28日、FIFAワールドカップ2026グループJ第3節でオーストリア代表はアルジェリア代表と対戦。両チームとも引き分けでラウンド32進出が決まる一戦だったが、前半から予想に反する打ち合いに。その口火を切ったのは、オーストリア代表の歴代最多得点記録を持つ37歳のエースだった。

スコアレスで迎えた28分、アルナウトヴィッチが左CBダビド・アラバからの一本のロングフィードに抜け出して一気にボックス内へ進入。GKウサマ・ベンボットとの1対1を迎えると、熟練のフィニッシュを披露する。

右足でコントロールした際に一度はバランスを崩したようにも見えたが、最後は右足アウトサイドでボールを擦るようにシュート。ベンボットの間合いを完璧に外し、ボールをゴールへ流し込んだのだ。

この高速タッチ弾には、DAZNで解説を務めた安永聡太郎氏も「どう触ったんだというぐらい見事な薄いタッチでしたね」と称賛の言葉を送った。

この絶妙なフィニッシュは、海外でも話題に。SNSではファンから「やっぱ天才」「あんたは伝説だ」「なんて珍しいフィニッシュ」「めっちゃ華麗」「すごい技術だ」など称賛のコメントが目立った。

「素晴らしいタッチ」でGKの脇に押し込んだ

また英紙『The Guardian』は、「37歳のアルナウトヴィッチは“ぎこちないタッチ”をした後、“素晴らしいタッチ”でボールをGKの脇へ押し込んだ」と独特の表現で描写。また、イギリス公共放送『BBC』も「アルナウトヴィッチがアラバのボールに走り込み、“擦るようなシュート”で反応の遅れたベンボットを破った」と、繊細なシュート技術を称えた。

さらにアメリカの『ESPN』は「アルナウトヴィッチの素晴らしいゴール！絶妙なタイミングでの走り込みに合わせたボールにアルジェリアのGKが飛び出してきたが、レッドスターのストライカーは冷静に彼の脇をすり抜けるシュートを決めた！」と報じている。

アルナウトヴィッチは技術の高さとプレースタイル、そして悪童的な言動が同じバルカン半島にルーツを持つズラタン・イブラヒモヴィッチ（元スウェーデン代表FW）とも比較された大型CF。インテル、ブレーメン、ストーク、ボローニャなどを渡り歩いて昨夏にセルビアのレッドスターに加入。すでに37歳だがオーストリア代表で主軸を張り続けるカリスマだ。

なお、試合はこのゴールをきっかけに、両チームが次々と点を奪い合うまさかの乱打戦へと発展。2−2で迎えたアディショナルタイムにも互いに劇的なゴールを奪い合うスリリングな展開となり、ファンからは「今大会のベストバウト」「ありえない流れ」「談合ありえるって言ったやつ誰だ」など興奮の声が上がった。

最終的に試合は3ー3の引き分けに終わり、オーストリア代表がグループJの2位、アルジェリア代表が3位でラウンド32進出を決めている。

（FIFAワールドカップ2026）

