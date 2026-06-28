【競馬】メイクデビュー福島（6月28日／福島競馬場・2歳・新馬牝・芝1200メートル）

【映像】「強すぎ」“女性調教師”前川厩舎の新馬が圧巻レース

28日の福島4Rは、ジーティーマイカ（牝2、栗東・前川、父シスキン）が2着に7馬身差をつけて圧勝。タイレコードでのデビュー勝ちに、ファンの期待も大きく膨らんでいる。

ジーティーマイカは、2025年にJRA史上初となる女性調教師として開業した前川恭子厩舎の評判馬。松山弘平騎手を鞍上に迎えて1番人気に支持されたデビュー戦では、中団から徐々に進出し、4コーナーで前を射程圏に。直線であっさりと抜け出すと、最後は2着サリードゥに7馬身差をつけて圧勝した。

良馬場の勝ち時計は1分8秒4。2歳コースレコードに並ぶ好時計だった。

2着馬と3着馬の差も5馬身だったことから見た目にもインパクト抜群の一戦に、ファンはSNS上で、「ジーティーマイカ強すぎ」「タイレコードで7馬身差の独走はバケモノ級」「重賞でも通用しそう」「1200でこれだけ強い勝ち方は滅多にない」などと絶賛。また、今年7勝目となった前川師に対しても、「前川恭子調教師はじめ、関係者のみなさまおめでとうございます！」「日本の女性調教師初G1勝利あるのかな」と、祝福と今後の活躍を願う声が上がった。

（ABEMA『ABEMA de グリーンチャンネル』）