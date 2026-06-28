韓国人歌手のジェジュン（40）がプロデュースする女性8人組グループ「SAY MY NAME」が28日、横浜市のKT Zepp Yokohamaでファンコンサート「2026 SAY MY NAME ”LOVvmE’s Note” June Diary」を開催した。

日本人、タイ人、韓国人、中国人のメンバーで構成される多国籍グループで、日本での公演は今年2月以来3度目。日本人メンバーのリーダー・HITOMI（24）とMEI（20）が終演後、本紙の取材に応じた。

この日の公演ではオリジナル企画として、Mrs.GREEN APPLEの「点描の唄」、KARAの「GO GO サマー！」をユニットで、＝LOVEの「とくべチュ、して」を8人全員でカバー。事前にSNSでファンから歌って欲しい曲のリクエストを募り、メンバーで選曲した。MEIは「元々私が日本のアイドルさんが好きで、LOVvmE（ファンネーム）さんたちからも“かわいいSAY MY NAMEが見たい”という意見が多かった」と「とくべチュ、して」を選んだ理由を明かした。

多くのグループがひしめきあう現代の日本のアイドル界。SAY MY NAMEは韓国を拠点に活動しているが、MEIは「メークや衣装など、韓国のアイドル文化の良さを吸収しつつ、コールなど日本の素敵な“推し方”も相まって“もっと発展したな”と思います」と日本のアイドル界を分析。「昔は『TWICE』さんをはじめ、韓国のグループが日本で人気だったけど、今は『CUTIE STREET』さんとか、日本のグループが韓国でも大人気。時代は回るんだなと思いました」笑顔を見せた。

AKB48、IZ＊ONEでも活動し、日韓アイドル界の最前線を走ってきたHITOMIは「韓国のアーティストさんが日本の歌番組に出ることはよくあるけど、最近は韓国の音楽番組に日本のアイドルさんが出ている。韓国は“チッケム（特定のメンバー1人だけを追い続けて撮影した映像）文化”があるので、日本のアイドルのチッケムが韓国の番組のYouTubeチャンネルに上がっていると“時代が変わったな”と思います」としみじみ話した。

そんな2人に、自身が目指すアイドル像を聞くと、HITOMIは「私は日本でも韓国でもアイドルの経験がある。どちらにも似合うような、型にハマらないオールラウンダーなアイドルになりたいし、SAY MY NAMEもそんなグループにしたい」と力強く回答。MEIは「個人的に、アイドルらしいアイドルが大好き。“この子を見たら笑顔になる”“あの子のパフォーマンスを見たらそれだけで幸せになれる”。そんな“ザ・アイドルになりたいです」とまぶしい笑顔で答えた。