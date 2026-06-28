俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）のトークショーが27日、ゆかりの奈良県大和郡山市のやまと郡山城ホールで開催され、丹羽長秀役の俳優・池田鉄洋（55）織田信長の甥・織田信澄役の俳優・緒形敦（30）信長の次男・織田信雄（のぶかつ）役の俳優・山脇辰哉（29）が登壇した。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

「大和ミライフェスタ 大和・豊臣アカデミア」と題したイベント。時代考証を務める歴史学者・黒田基樹氏が第1部で基調講演。秀長が現代の価値にして10億円レベルの公金融資を行い、奈良の振興に努めたことを紹介した。トークショーは第2部で、桜井高校書道部の生パフォーマンスは雨のためVTRが届いた。

山脇は2023年度前期のNHK連続テレビ小説「らんまん」で“十徳長屋”のメンバー、東京大学文学部に通う落第生・堀井丈之助役を好演。大河初出演で、今後のキーパーソンの一人となる信雄役に挑む。28日放送の第25回「変事の予兆」で初登場した。

参考文献を読み漁った山脇だが「あまり役を作りすぎると、現場で台詞を交わす意味を失う気がして、その場のやり取りを大切にして挑んでいます」。最初に撮影したシーンはリハーサルなしだったものの「『らんまん』で共演させていただいた池田鉄洋さん（十徳長屋の住人・及川福治役）と大東駿介さん（十徳長屋の住人・倉木隼人役→前田利家役）がスタジオで『待ってたよ！』と声を掛けてくださり、安心できました。うれしかったです」と振り返り、感謝していた。