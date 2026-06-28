俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は28日、第25回「変事の予兆」が放送され、新章・第7章「運命の本能寺編」の幕が上がった。織田信長の近習・森乱役を演じる歌舞伎俳優・市川團子（22）が初登場。大河＆映像作品デビューを果たした。信長役の俳優・小栗旬（43）は、團子が昨年11月に入所した所属事務所の社長。小栗との“初共演”や戦国最大のミステリー「本能寺の変」（1582年・天正10年）など、撮影の舞台裏を明かした。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

團子は俳優・香川照之（市川中車）の長男。2012年6月に「スーパー歌舞伎 ヤマトタケル」のワカタケル役で五代目市川團子を名乗り、初舞台。大河はもちろん、歌舞伎以外の映像作品への出演は今回が初となった。

24年度の浅草芸能大賞新人賞に輝くなど、未来の歌舞伎界を担う若手ホープ。主演作「スーパー歌舞伎 もののけ姫」（7月3日初日、東京・新橋演舞場）も間近に控える。

今回挑む森乱（森成利）は、軍記物などで用いられる通称「蘭丸」でおなじみ。今作の役名は、当時の文書にある「乱（乱法師）」を用いる。森可成（水橋研二）の三男。幼い頃から織田信長（小栗旬）に小姓として仕え、やがて近習に。戦国最大のミステリー「本能寺の変」（1582年・天正10年）に際し、18歳の若さで討死したとされる。

――ついに「本能寺の変」は劇中1年後。

「光秀の裏切りにより、業火の中で多くの敵を切り倒し、心身共に憔悴し切った信長の元に駆けつけ、その寂しそうな表情を見た瞬間、心から“最期の時だけは、この人が安心していられるように、自分にできる限りのことをしよう」と思いました。信長がいよいよ自害に至る時、信長に対する恩義や武士として潔く死を見届けなければならないという気持ち、それでもやはり殿に死んでほしくないと込み上げる想い、様々な感情が次々と波のように押し寄せてくる中で、殿の最期を迎えました。森乱の気持ちの葛藤が見ていただく皆さまにも伝われば幸いです」