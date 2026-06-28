俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は28日、第25話が放送され、新章・第7章「運命の本能寺編」の幕が上がった。前半最大のクライマックスとなる戦国最大のミステリー「本能寺の変」（1582年・天正10年）の注目の放送日は7月12日（第27話）、サブタイトル（副題）はズバリ「本能寺の変」に決定したと番組公式SNSで発表された。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

第25話は「変事の予兆」。1580年（天正8年）、織田信長（小栗旬）の新たな城・安土城が完成し、祝宴。信長は家臣たちに相撲を取るよう提案し、若き近習・森乱（市川團子）の相手に、何故か林秀貞（諏訪太朗）佐久間信盛（菅原大吉）安藤守就（田中哲司）ら長老格の重臣を指名。余興と思いきや、あえなく敗北した3人は問答無用で追放を言い渡される…という展開。

そして1581年（天正9年）2月、信長は京で盛大な「馬揃え」（騎馬を集め、優劣を競う武家社会の行事）を行い、その威信を天下に誇示した。

信長「馬揃えの采配、見事であった。お主に任せて間違いはなかった」

明智光秀（要潤）「ありがたきお言葉」

信長「もう一つ、やってもらいたいことがある。長宗我部の四国切り取り（領土を奪うこと）、認めるわけにはいかぬ」

光秀「なぜでございますか」

信長「気が変わったのじゃ。うまく説き伏せよ」

月明かりの下、光秀の左拳が怒りに震える。

織田信澄（緒形敦）「舅殿」（信澄は光秀の娘と結婚）

光秀「いかがされた」

信澄「このようなものが、舅殿宛に」

折り畳まれた文を開くと「可討取信長候也」と足利義昭（尾上右近）の花押――。

光秀の息が荒くなる。「光秀、わしの元に戻ってまいれ」「光秀、信長を討て」――。義昭の声がこだました。

「本能寺の変」まで劇中1年。明智光秀と長宗我部氏は関係が深く、長宗我部元親の正室は名門・土岐氏の流れをくむ戦国武将・石谷光政の娘。明智家も土岐氏の流れをくみ、光政の養子・石谷頼辰は光秀に仕えた。光秀の懐刀・斎藤利三は頼辰の弟。

真相は謎に包まれる「本能寺の変」だが、織田信長による四国攻めを光秀が阻止しようとした「四国説」もある。

SNS上には「今回の本能寺は将軍と長宗我部が動機かな」「四国説で行くんだ。珍しいね」「信長の対長宗我部政策の転換と義昭黒幕説が絡んだ形になりそう」などの声が続出。考察が広がった。

次回は7月5日、第26話「信長を笑わせろ！」が放送される。