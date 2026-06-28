俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は28日、第25話が放送され、新章・第7章「運命の本能寺編」の幕が上がった。土佐の戦国武将・長宗我部元親役でドラマ初出演を果たした人気4人組ロックバンド［Alexandros］（アレキサンドロス）のメンバーでベース担当磯部寛之（43）が本格初登場。現代的なキャラクター設定もインターネット上で話題を集めた。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

第25話は「変事の予兆」。1580年（天正8年）、織田信長（小栗旬）の新たな城・安土城が完成し、祝宴。信長は家臣たちに相撲を取るよう提案し、若き近習・森乱（市川團子）の相手に、何故か林秀貞（諏訪太朗）佐久間信盛（菅原大吉）安藤守就（田中哲司）ら長老格の重臣を指名。余興と思いきや、あえなく敗北した3人は問答無用で追放を言い渡される…という展開。

そして1581年（天正9年）2月、信長は京で盛大な「馬揃え」（騎馬を集め、優劣を競う武家社会の行事）を行い、その威信を天下に誇示した。羽柴小一郎（仲野太賀）は土佐国主・長宗我部元親（磯部寛之）と安土城の祝宴以来の再会。元親は女物の装束をまとっている。

元親「おまんも、馬揃えを見に参ったがか」

小一郎「兄は今、（鳥取に）戦に出ておりますれば、拙者が代わりに拝見するようにと命ぜられました」「なぜ、そのようなお召し物を」

元親「好きじゃき」「わしは幼き頃から、女子（おなご）のようじゃとよう言われよってのう。姫若子（ひめわこ）などと呼ばれたもんよ。今もこのような姿でおると、なぜか穏やかな心持ちになれるがじゃ。できることやったら、ずっとこのまんまでおりたかったけんど、そうもいかん」

小一郎「戦が、お嫌いなのですか？」

元親「戦は、好きか嫌いかでやるもんじゃない。四国を一つにするがは、我ら土佐の大願じゃき。成し得た暁には、土佐へ遊びにまいれ。うまい魚をこじゃんと馳走するき」

小一郎「長宗我部殿も、ご武運を」

元親「お互いにのう」

長宗我部元親は幼少期、色白で性格もおとなしく「姫若子」のあだ名でと揶揄されたものの、初陣の「長浜の戦い」（1560年・永禄3年）で勇猛果敢な「鬼若子」と称賛されたといい、このエピソードをアレンジしたとみられる。SNS上には「新解釈・長宗我部元親」「姫若子エピソードを拾うの？」「（現代の）ジェンダーレス男子？」「令和にふさわしいキャラ設定。気に入った」などと驚きの声も上がった。

次回は7月5日、第26話「信長を笑わせろ！」が放送される。