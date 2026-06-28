韓国人歌手のジェジュン（40）がプロデュースする女性8人組グループ「SAY MY NAME」が28日、横浜市のKT Zepp Yokohamaでファンコンサート「2026 SAY MY NAME ”LOVvmE’s Note” June Diary」を開催した。

日本人、タイ人、韓国人、中国人のメンバーで構成される多国籍グループ。普段は韓国を拠点に活動しており、日本での公演は今年2月以来3度目となる。日本人メンバーのリーダー・HITOMI（24）とMEI（20）が本紙の取材に応じ、約4カ月ぶりの日本公演を振り返った。

この日は、韓国ドラマ「ロマンスの絶対値」の劇中歌「Sweet＆Sour」、「For My Dream」を日本で初披露。また、Mrs.GREEN APPLEの「点描の唄」、KARAの「GO GO サマー！」、＝LOVEの「とくべチュ、して」など日本のヒット曲をカバー。バラエティーに富んだパフォーマンスで会場を沸かせた。HITOMは「前回とは全く違うセットリストで、また違う一面をお見せできたと思う」と充実感をにじませた。

カバー楽曲は「LOVvmE（ファンネーム）との思い出を作りたい」という思いのもと、事前にSNSでファンから歌って欲しい曲のリクエストを募った。HITOMIは「ファンの方の意見を直接取り入れることはあまりなかった。今回はそれが実現できてうれしかったです」と笑顔を見せた。

一方、MEIは「本当に悩んだんです」と選曲に難航したと明かす。日本公演限定のセットリストだったことから、J─POPを取り入れつつ、K─POP要素も含んだ「GO GO サマー！」を選んだが、「曲がかかって、パフォーマンスしながらも“今楽しいかな？大丈夫かな？”と考えてしまって（笑い）。でも、終演後にLOVvmEが”カバー曲良かったよ！”と言ってくれて、重荷が降りました」と安堵（あんど）の表情を浮かべた。

グループは今月9日、東京ガーデンシアターで開催されたアジアカルチャーイベント「ASIA CULTURE FESTIVAL 2026」で、今後の飛躍が期待されるグループに贈られる「アジア・ライジンググローバルグループ賞」を受賞。MEIは「賞という目に見える結果をいただけて改めて“もっと頑張ろう”と思った。またこのような賞をいただけるように頑張りたいです」、HITOMIも「賞をいただいたからこそ“賞に見合うようにもっと頑張ろう”と気が引き締まる。もっと上を目指して頑張りたい」とさらなる飛躍を誓った。今年8月で結成から2年。勢いを増すSAY MY NAMEの今後に注目だ。