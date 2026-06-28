◇プロ野球 セ・リーグ ヤクルト 4x-3 中日(28日、神宮球場)

雨天中止などが続き、5日ぶりの試合となったこの日。中盤から雨が降り注ぐ難しいコンディションとなるも、ヤクルトがサヨナラ勝利としました。

この日は4回までスコアボードに0が並ぶ投手戦の様相。すると徐々に雨が降り出します。そんな中、5回にはヤクルトのドラフト1位ルーキー・松下歩叶選手にうれしい一発。対する先発・金丸夢斗投手が投じた2球目のチェンジアップをとらえた打球は、レフトスタンドへ飛び込む先制のプロ初ホームランとなりました。

しかし中日打線もすぐさま反撃。6回にはヤクルトの先発・吉村貢司郎投手がつかまり、細川成也選手の逆転の2点タイムリーと、石川昂弥選手のタイムリーで2点ビハインドとされました。

それでも、ヤクルト打線も一歩も引かず。6回裏には先頭で打席に向かったサンタナ選手の一発と、古賀優大選手のタイムリーで試合を振り出しに戻しました。

同点のまま迎えた9回裏には、対する藤嶋健人投手の前に、先頭で打席に向かったルーキー・石井巧選手が2塁打で出塁。続く塩見泰隆選手は申告敬遠と無死1、2塁のサヨナラ好機をつかみます。 ここから2アウトまで追い込まれるも、オスナ選手が四球で出塁。ここで打席に向かったのは、ここまで2安打を放っていた古賀優大選手でした。この打席でも鋭くはじき返し、猛打賞となるサヨナラタイムリーとしました。