母が死産のための入院中、息子は気丈に頑張っていたが…目まぐるしい日々を過ごす子どもへ必要なケア【心理士インタビュー】
【漫画】本編を読む
「赤ちゃんに無事に生まれてきてほしい」親なら誰もが願う当たり前の幸せが、これほどまでに遠く苦しいものになるなんて。『わたしが選んだ死産の話』（桜木きぬ：著、医療法人財団順和会山王病院長 藤井知行：監修/KADOKAWA）は、著者である桜木きぬさんの死産の体験を克明に描いた実録コミックだ。
待望の第二子を授かった著者を待ち受けていたのは、おなかの赤ちゃんの染色体異常「18トリソミー」の宣告だった。18トリソミーの胎児は治療が困難な重い心疾患により、自然流産となることが多い。また、たとえ生まれても生後1週間以内に約60％が死亡し、生後1年まで生存する子どもは10％未満、とも言われている。赤ちゃんを無事に産みたい願いと、過酷な未来への不安。引き裂かれるような思いの中で、著者が選んだのは「死産」という決断だった。
※本記事には流産・死産に関する内容を含みます。ご了承の上、お読みください。
――著者の息子・ウタくん（長男）にとっては、母の入院・赤ちゃんの病気・赤ちゃんの死…まだ小さい子どもにとって、目まぐるしい日々だったと思います。こんな時、大人から子どもへどのようなケアが必要でしょうか。
白目みさえさん：子どもは、大人が思っている以上に周囲をよく見て理解しています。親が不安そうであれば安心させようとしますし、親が泣いていれば慰めようとする。親が大変そうであれば、そっと様子をうかがうこともあります。それはきっと、これまで親から愛情を受け、気持ちを受け止めてもらってきた経験があるからこそ学んだ姿勢です。
大人はカウンセリングを受けたり、自分の気持ちを整えたりする方法をある程度知っていますが、子どもはまだそれを十分に知りません。落ち込んでいる人にどう接すればよいかはわかっても、自分の中に溜まった気持ちをどこで出せばよいのかまでは教わっていないことが多いのです。
大人が無理に明るく振る舞えば、「悲しくても隠すものだ」と学びます。だからこそ、悲しいときは悲しいと伝えていい。落ち込んでいるときは、落ち込んでいると伝えていい。そのうえで、「これはあなたのせいではない」「あなたは大切な存在だ」と、きちんと言葉にして伝えてほしいと思います。
大人は「言葉にしなくても伝わる」と思いがちですが、子どもには言葉が必要です。安心は、はっきりと伝えてあげることが大切なのだと思います。
取材・文＝あまみん
白目みさえ（しろめ・みさえ）
臨床心理士、公認心理師、漫画家。精神科での臨床業務に従事しながら、自身の育児や仕事の体験を独自の視点で切り取った漫画を執筆。主な著書は『白目むきながら心理カウンセラーやってます』（竹書房）、『子育てしたら白目になりました』『放置子の面倒を見るのは誰ですか？』（KADOKAWA）など。