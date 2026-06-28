東京美容外科統括院長の麻生泰氏が三崎優太氏と溝口勇児氏のトラブルについてＸ（旧ツイッター）上で私見を述べた。

麻生氏は「青汁王子の今回の発信には少し残念な印象を受けました」と切り出した。

「女性とのトラブルがきっかけだったとしても、一度は手を組み、共に仕事をしていた相手を、ここまで公の場で強く批判する必要があったのかなと思います。事情は本人たちにしか分かりませんし、それ相応の理由があるのかもしれません。しかし、今回の一連のやり取りは、どうしても男女間の感情のもつれが原因のように映ってしまいます」とてんちむと三崎氏、溝口氏との関係に言及した。



また、三崎氏は溝口氏が「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」や「ＬＡＳＴＣＡＬＬ（ラストコール）」「ＨＯＳＴＣＡＬＬ（ホストコール）」などのＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを手掛けていることを批判しているが、麻生氏は「もし溝口さんの考え方や事業に賛同できなくなったのであれば、静かに距離を置くという選択肢もあったのではないでしょうか。青汁王子は聡明で影響力のある人物だからこそ、感情的な対立に見える形で自ら品位を落としてしまうのは、とてももったいないと感じました」と残念がった。

これに三崎氏はすぐさま反応し「いやいや理不尽な圧力をかけられたことが原因ですよ。必死に男女の問題に置き換えようとしてるみたいですが。ちなみにホストコールなんて社会悪でしかないですからね、これだけ社会問題になってる、ホストを量産して、被害にあう女性を増やすことのどこが挑戦ですか？一緒にやるのも同類ですよ」と返信。その後も両者の論争は続いた。