6月28日、福島競馬場で行われたG3・ラジオNIKKEI賞（芝1800m）は、1番人気のサノノグレーターが重賞初制覇を飾った。グレーターロンドン産駒はJRA重賞2勝目。

ラジオNIKKEI賞、勝利ジョッキーコメント

1着 サノノグレーター

田辺裕信騎手

「休み明けにこういう有力な馬に乗せてもらって、本当に調教師の先生やスタッフやオーナーには本当に感謝したいです。今週1週間、自分の体を感じを取り戻すのも兼ねて、ずっと調教につけさせてもらっていたんですけども、本当に雰囲気良くて、勝負できるんじゃないかなと思っていました。ゲートからのスタートが今までちょっと出られない部分があったので、その辺カバーできないかということで、調教から含めて練習した甲斐があったんじゃないかなと。ゲートの駐立は悪さを見せていたんですけども、スタートダッシュなんかはなかなか良くて、あの流れの中でも取り残されずに追走できたことはすごい良かったポイントだと思います。途中までは外出さずに脚溜めることができたので、そろそろゴーサイン出しても止まらないんじゃないかなということで、行かせてもらいました。馬の力を信用して動いていきましたけど、完勝でした。まだ若い馬ですし、秋競馬につなげればなという思いで賞金加算したい部分もありましたし、まだまだ楽しみな部分が多いと思うので、僕自身も楽しみにしてます。今週からの福島開催、間に合って乗ることができました。結果も出せましたので、この後3週間続きますので、もう少し頑張りますので、応援よろしくお願いします」

レース結果、詳細は下記のとおり。

6月28日、福島競馬場で行われた11R・ラジオNIKKEI賞（G3・3歳オープン・ハンデ・芝1800m）は、田辺裕信騎乗の1番人気、サノノグレーター（牡3・美浦・尾形和幸）が重賞初制覇を飾った。1.1/4馬身差の2着に8番人気のディールメーカー（牡3・美浦・大和田成）、3着に2番人気のリッツパーティー（牡3・美浦・岩戸孝樹）が入った。勝ちタイムは1:45.2のレコードタイム（良）。

ラジオNIKKEI賞・サノノグレーターと田辺裕信騎手

鮮やかな差し切り決める

田辺裕信騎乗の1番人気、サノノグレーターがレコードタイムで嬉しい重賞初制覇を飾った。レースは道中後方でじっくりと脚を温存。前半1000m58秒台後半のハイペースとなり、差し馬には絶好の流れとなった。勝負どころでも抜群の手応えで進出すると、直線では大外へ持ち出して一気にスパート。鋭い末脚で前を行くライバルたちを豪快にのみ込み、鮮やかな差し切りを決めた。勝ち時計はレコードタイム。待望の重賞タイトルを、記録更新とともに手中に収める印象的な勝利となった。

サノノグレーター 7戦3勝

（牡3・美浦・尾形和幸）

父：グレーターロンドン

母：メメクザリアーナ

母父：ジャングルポケット

馬主：佐野信幸

生産者：沖田牧場

【全着順】

1着 サノノグレーター 田辺裕信

2着 ディールメーカー 高杉吏麒

3着 リッツパーティー 横山武史

4着 バドリナート 津村明秀

5着 ガリレア 石橋脩

6着 サイモンシャリオ 田口貫太

7着 ジーネキング 菊沢一樹

8着 コルテオソレイユ 荻野極

9着 クカイリモク F.ゴンサルベス

10着 ルージュボヤージュ 北村宏司

11着 ローベルクランツ 松山弘平

12着 ショウナンガルフ 丸山元気

13着 キンググローリー 石川裕紀人

14着 スペルーチェ M.デムーロ

15着 コロナドブリッジ 三浦皇成

16着 スカイスプレンダー 戸崎圭太