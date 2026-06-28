サッカーのアルゼンチン代表ＦＷリオネル・メッシ（３９＝インテル・マイアミ）が、意外なレジェンドから称賛された。

メッシは北中米Ｗ杯１次リーグＪ組最終節のアルゼンチン―ヨルダン戦（２７日＝日本時間２８日、米国・ダラス）に後半１５分から途中出場。同３５分には相手ＧＫの動きの逆を突く低弾道ＦＫでゴールを奪い、チームの３―１の勝利に貢献した。

元スウェーデン代表ＦＷのズラタン・イブラヒモビッチ（４４）は試合後、米放送局「ＦＯＸスポーツ」の番組内で、メッシの得点シーンについてコメント。「ＧＫがもっとうまく対処すべきだったという意見には私も賛同する」と前置きをした上で「相手がメッシなら仕方がない。たとえ本意ではなくても、あのようなミスをしてしまうことはあるだろう」と語った。

この日のメッシのプレータイムはわずか３０分ほど。それでもイブラヒモビッチは「彼はピッチに入り、サポーターが求めていたものを見せ、見事にゴールを決めた。サポーターはチケット代の元を取ることができたし、これで彼の名を歌って家に帰ることができる」と十分すぎる仕事ぶりをたたえまくった。

現役時代のイブラヒモビッチといえば、アクロバティックなゴールを連発し、フランスやイタリアなど４か国のリーグで優勝を経験した希代のストライカーだ。一方で「王としてやって来て、レジェンドとして去る」など数々の牴桐楊掌性瓩鮖弔靴討ており、これほど率直に他者を褒める言葉の価値は大きい。かつてスペイン１部バルセロナで共闘した天才に対し、敬意を払った格好だ。

ヨルダン戦のゴールにより、メッシはＷ杯通算得点を１９（歴代１位）に、Ｗ杯連続得点記録を７試合（歴代１位）に伸ばした。今大会の得点王争いも６ゴールでトップを走っている。狄世了勠瓮瓮奪靴呂匹海泙乃録を伸ばすのだろうか。