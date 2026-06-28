6月28日、函館競馬場で行われた7R・3歳上1勝クラス（牝・ダ1700m）は、河原田菜々騎乗の4番人気、キャットテイル（牝4・栗東・野中賢二）が勝利した。クビ差の2着にビーチイン（牝3・美浦・和田勇介）、3着にゴールドヴィーナス（牝3・栗東・森秀行）が入った。勝ちタイムは1:44.9（稍重）。

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1番人気で岩田望来騎乗、アリストクラシア（牝5・栗東・吉岡辰弥）は5着、2番人気で武豊騎乗、ヒミノエトワール（牝4・栗東・宮地貴稔）は4着敗退。

3歳上1勝クラス・キャットテイルと河原田菜々騎手

ロスのない立ち回り光る

河原田菜々騎乗の4番人気、キャットテイルが快勝し、同騎手は今年4勝目をマークした。レースでは好位のインでじっくりと脚を温存。終始ロスのない立ち回りで絶好の形のまま直線へ向かった。追い出されるとスムーズに抜け出し、ゴール前では後続の追撃を受けながらもしっかりと凌ぎ切ってフィニッシュ。河原田騎手の冷静なレース運びが光る一戦となった。

キャットテイル 10戦2勝

（牝4・栗東・野中賢二）

父：ディスクリートキャット

母：ピクシープリンセス

母父：ディープインパクト

馬主：ゴドルフィン

生産者：ダーレー・ジャパン・ファーム