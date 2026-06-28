元モー娘。北川莉央、テレ東アナとして地上波初登場 Juice=Juice紹介で反響相次ぐ「びっくり」「激アツすぎる」【テレ東音楽祭 2026夏】
【モデルプレス＝2026/06/28】元モーニング娘。で現在はテレビ東京のアナウンサーである北川莉央アナが6月28日、テレビ東京系音楽特番「テレ東音楽祭 2026夏」（よる6時30分〜）に出演。入社後初登場し、中継コーナーを担当した。
「テレ東音楽祭 2026夏」タイムテーブル
6月25日に自身のInstagramを通じて、同局への入社を報告していた北川アナ。この日は、過去に北川アナが所属していたモーニング娘。と同じハロー！プロジェクトに所属するJuice=Juiceとともに登場し、「テレビ東京新人アナウンサーの北川莉央です。アナウンサーとしての地上波は今日が初めてなので、とても緊張しています」と挨拶し、「盛れ！ミ・アモーレ」の曲フリをした。
この放送を受け、視聴者からは「激アツすぎる」「Juice=Juiceの曲紹介してるの感動」「びっくりした」と反響が寄せられている。
2014年の放送開始から今回で16回目を迎える「テレ東音楽祭」。2026年は、これまでの水曜放送から番組史上初めて日曜へと枠を移し、約4時間半の生放送で届ける。MCを深澤辰哉（Snow Man）と松本若菜が、進行を田中瞳アナウンサーが務める。（modelpress編集部）
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「テレ東音楽祭 2026夏」タイムテーブル
◆北川莉央、テレ東アナとしてテレビ初登場
6月25日に自身のInstagramを通じて、同局への入社を報告していた北川アナ。この日は、過去に北川アナが所属していたモーニング娘。と同じハロー！プロジェクトに所属するJuice=Juiceとともに登場し、「テレビ東京新人アナウンサーの北川莉央です。アナウンサーとしての地上波は今日が初めてなので、とても緊張しています」と挨拶し、「盛れ！ミ・アモーレ」の曲フリをした。
◆「テレ東音楽祭 2026夏」タイムテーブル公開
2014年の放送開始から今回で16回目を迎える「テレ東音楽祭」。2026年は、これまでの水曜放送から番組史上初めて日曜へと枠を移し、約4時間半の生放送で届ける。MCを深澤辰哉（Snow Man）と松本若菜が、進行を田中瞳アナウンサーが務める。（modelpress編集部）
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