おとめ座は「ごめんなさいの効果が倍増」 12星座もっちぃ占い｜6/29〜7/5

6/29（月）〜7/5（日）の「ラッキーデー」と「気をつけるべき日」は？ 五十六謀星もっちぃ先生監修、毎日をポジティブに過ごすための「お告げ」を毎週更新している「もっちぃ占い」からお届けします。

🤝 牡羊座：2日（木）は「連絡を返すのにうってつけ」

牡羊座のあなたは、ずっと連絡を返せていなかった人に、連絡を返すのに遅すぎることはありません。10年前の返信でも、しないよりはマシです。2日（木）は、そういう連絡にうってつけの星回りです☆

お仕事の段取りが次々に決まりそうな1週間です。その結果、1日（水）は忙しすぎて目が回ってしまうかもしれません。適度に休みをとってください♪

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🤝 牡牛座：29日（月）は「会いたい人に連絡して」

牡牛座のあなたは、会いたいと思う人には、29日（月）のうちに連絡をしましょう。ランチの約束でもいいので、声をかけてみてください。軽い約束が心の支えになりそうな1週間です。

あまり使った感覚がないのに、いつのまにか残高がなくなっているということがあるかもしれません。1日（水）は、自分のお金の流れをしっかり把握する日にしましょう。

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💼 双子座：2日（木）は「見事なプレゼンができる」

双子座のあなたは、お仕事に関する説明の能力が一気に上がる1週間です。特に2日（木）は、自分のキャリアを前向きに進めるような、見事なプレゼンができるときです。

30日（火）は、誰かから返事に困るメールが届いてしまうかもしれません。どういう切り口で返していいか全くわからないときは、AIに返答を作ってもらうのも◎です。

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🎉 蟹座：5日（日）は「最高のエンタメ運」

蟹座のあなたは、5日（日）に最高のエンタメ運が巡ってきます。好きなことに対して好きなだけ時間もお金も投資しましょう。いくら遊んでも、それが人生の実りとして収穫できます☆

無料のお試しでスタートしたものが、いつの間にか有料課金に変わってしまうということが起こるかもしれません。30日（火）は、課金周りのチェックを徹底しましょう。

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💼 獅子座：30日（火）は「いい感じで成果を上げる」

獅子座のあなたは、お仕事に関するモチベーションは乱高下する1週間になりそうです。ですが、30日（火）は圧倒的にいい感じで成果をあげることができます。一気に集中しましょう。

フードロスの削減を意識すると、自分自身のお財布の中身も無駄にならずに済みそうな予感です。特に1日（水）は、賞味期限切れを出しやすい日なので注意して☆

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🤝 乙女座：29日（月）は「ごめんなさいの効果が倍増」

乙女座のあなたは、冷たくしてしまったかもしれないなと思って後悔していることがあるならば、今週こそ挽回のチャンスです。29日（月）は、人にごめんなさいを伝えると、効果が倍増します。

2日（木）は集中力が切れやすい星回りです。この日は荒削りな仕事をゴリゴリたくさんこなすことを心がけて、見直しや細かいチェックは翌日以降に回しましょう。

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💼 天秤座：2日（木）は「仕事を一気にこなせる」

天秤座のあなたは、2日（木）が圧倒的に冴えわたる頭脳を武器に、様々な仕事を一気にこなすことができる星が巡ってきます。この日の頑張り次第では来週以降の生活がずっと楽になるかもしれません。

4日（土）は、親しい人同士の意見が割れている現場に出くわすことがあるかもしれません。どちらかの意見に肩入れすることなく、中立を維持しましょう☆

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🤝 蠍座：5日（日）は「心ゆくまで話して」

蠍座のあなたは、長電話をするのに最適な星が巡ってくる1週間です。特に5日（日）は、家族や親友などと心ゆくまで話す時間をとりましょう。直接会っている時には言いづらいことも、電話なら話せてしまうかもしれません。

完璧に仕上げてから出そうとすると、締め切りに間に合わなくなってしまうことがあるかもしれません。3日（金）は、70点をゴールとするマイルールを新設してください☆

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💼 射手座：29日（月）は「仕事が一気に走り出す」

射手座のあなたは、29日（月）にこれまで蓄積していた様々な仕事が一気に走り出す日です。午前中に大きな山場を迎えて、そこからあらゆることがスイスイ進みます♪

相手の行動の裏側にあるムカつきポイントを自分で掘り起こしてモヤモヤしてしまうことがあるかもしれません。4日（土）は、そういうイライラを信じないようにしてください。

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🤝 山羊座：2日（木）は「人間関係が良くなりそう」

山羊座のあなたは、周囲に対して影響力を持っている人の言葉に乗っかりましょう。2日（木）は、長いものに巻かれる意識を持つことで、人間関係が良くなりそうな星回りです。

1日（水）は、様々なことが停滞しがちな星回りです。大きめのタスクをこの日にこなそうとすると、思い通りに行かなくてイライラしてしまうかもしれません。

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🤝 水瓶座：2日（木）は「出会いの運気が最高潮」

水瓶座のあなたは、色々な人を引き寄せる運が巡ってくる1週間です。2日（木）は新しい出会いの運気が最高潮です。新しい人から好かれる運気を活用できる場所に行きましょう♪

さらに、2日（木）は自分自身がびっくりするぐらいに大きな成果をあげられる星が巡ってきます。短時間で一気に仕事を片付ける意識を持ちましょう。

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🤝 魚座：5日（日）は「対人関係運が五つ星級」

魚座のあなたは、他人に対して優しくなりすぎてしまう1週間です。悪いことではありませんが損をしないように気をつけてください。5日（日）は対人関係の運が☆☆☆☆☆です。

2日（木）は、苦手分野の仕事をたくさんこなさなければならないかもしれません。不得意な仕事はなるべく自分の頭だけで結論を出さないようにしてください♪

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五十六謀星もっちぃ

ごじゅうろくぼうせいもっちぃ 10代の頃から占い一筋に生きる占い師。みんなをハッピーにする占いを研究。人を幸せに出来る占い師養成講座も大人気。メディア出演・好きな食べ物多数。一児のパパ。著書に『はじめよう電話占い師』（同文舘）と『占い大学公式テキスト 五十六謀星もっちぃの西洋占星術講義』（説話社）がある。X