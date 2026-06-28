Maison de FLEURとマイスウィートピアノがコラボ！誕生日を祝う特別アイテム全5型

「Maison de FLEUR（メゾン ド フルール）」から、サンリオの人気キャラクター「マイスウィートピアノ」のお誕生日を記念した特別なコレクションが登場します。2026年7月4日（土）より全国のMaison de FLEUR店舗および公式WEBストア「STRIPE CLUB」、ZOZOTOWNにて発売。いちごのずきんをまとった愛らしいマイスウィートピアノの魅力を詰め込んだ、ピンクカラーが主役の全5型がラインアップします♡

淡いピンクが可愛いバッグ＆ポーチ

今回のコレクションでは、淡いピンクのツイード素材を使用したバッグ2型が登場します。

「マイスウィートピアノ フリルSバッグ」はカラーがPink、価格は8,000円。いちご入りのカゴを持ってウィンクするマイスウィートピアノをワッペン刺繍で表現した、華やかなデザインが魅力です。

「マイスウィートピアノ フリルMバッグ」はカラーがPink、価格は8,800円。おすわり姿のマイスウィートピアノを刺繍であしらい、フェミニンな雰囲気に仕上げています。

また、「マイスウィートピアノ ラウンドポーチ」はカラーがPink、価格は4,500円。

フロントリボンが目を引くデザインで、マイスウィートピアノやいちご、リボンモチーフ、Maison de FLEURのFマークを散りばめた総柄仕様となっています。

バッグの中に入れて持ち歩くだけでも気分が上がりそうなアイテムです。

Maison de FLEURとのコラボが実現！マリー・アントワネットの世界観を纏う限定アイテム

毎日持ち歩きたいチャームアイテム

小物類には、可愛らしさと実用性を兼ね備えたチャームがラインアップしています。

「マイスウィートピアノ スライドミラーチャーム」はカラーがPink、価格は3,700円。アセチ素材を使用し、マイスウィートピアノのフェイスモチーフをデザイン。

鏡として使える便利さに加え、バッグチャームとしても楽しめるアイテムです。

さらに、「マイスウィートピアノ チャーム」はカラーがPink、価格は4,200円。いちごの頭巾とピンクのワンピースを身につけたふわふわ仕様で、思わず触れたくなるような愛らしさが魅力です。

今回のコレクションは、バッグ2型、ポーチ1型、チャーム2型の全5型を展開。

どのアイテムもマイスウィートピアノらしい優しい世界観とMaison de FLEURらしい上品なデザインが融合した特別感あふれる仕上がりとなっています。

マイスウィートピアノの魅力を楽しもう♡

7月6日にお誕生日を迎えるマイスウィートピアノをお祝いする今回のコレクションは、ファンにはもちろん、可愛い小物が好きな方にもおすすめのラインアップです。

すべてPinkカラーで統一されているため、コーディネートにも取り入れやすいのが魅力。大切な自分へのご褒美やギフトとしてもぴったりです♪

数量限定ではありませんが、注目度の高いコラボのため気になる方は早めのチェックがおすすめ。マイスウィートピアノの愛らしさを存分に楽しめる特別なアイテムをぜひ手に取ってみてください。