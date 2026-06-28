【付録】日焼けしたハローキティがかわいい「HELLO KITTY かごバッグ」が付いてくる！ 『HELLO KITTY かごバッグBOOK pink dolphin ver.』が6月25日発売
数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『HELLO KITTY かごバッグBOOK pink dolphin ver.』（宝島社）の「HELLO KITTY かごバッグ」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から6月25日に発売される『HELLO KITTY かごバッグBOOK pink dolphin ver.』（税込3399円）。付録として、「HELLO KITTY かごバッグ」が付いてきます。
こんがり日焼けしたハローキティとピンクのイルカが描かれた、夏気分満載の本誌限定デザイン。ハイビスカスとサングラスを頭にのせたキティちゃんのイラストが、バカンス気分を高めてくれます。涼しげなかごバッグは、どんなコーデも夏っぽさをマシマシに演出してくれるのが嬉しいポイントです。
高さ20×幅31×マチ12cmのデイリー使いにちょうどいいサイズ感で、マチがたっぷりあるため見た目以上にモノが入ります。旅行にもぴったりな大きさです。合皮の持ち手で汚れにくく、スナップボタン付きで形崩れを防いでくれるなど、実用面も充実しています。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『HELLO KITTY かごバッグBOOK pink dolphin ver.』の「HELLO KITTY かごバッグ」が見逃せない！
宝島社から6月25日に発売される『HELLO KITTY かごバッグBOOK pink dolphin ver.』（税込3399円）。付録として、「HELLO KITTY かごバッグ」が付いてきます。
バカンス気分漂う本誌限定の夏デザイン
こんがり日焼けしたハローキティとピンクのイルカが描かれた、夏気分満載の本誌限定デザイン。ハイビスカスとサングラスを頭にのせたキティちゃんのイラストが、バカンス気分を高めてくれます。涼しげなかごバッグは、どんなコーデも夏っぽさをマシマシに演出してくれるのが嬉しいポイントです。
マチたっぷりで実用的な使いやすい設計
高さ20×幅31×マチ12cmのデイリー使いにちょうどいいサイズ感で、マチがたっぷりあるため見た目以上にモノが入ります。旅行にもぴったりな大きさです。合皮の持ち手で汚れにくく、スナップボタン付きで形崩れを防いでくれるなど、実用面も充実しています。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)