【テレ東音楽祭】SUPER EIGHT、美輪明宏さんを追悼 村上信五「心よりご冥福をお祈り申し上げたいと思います」
5人組グループ・SUPER EIGHTが、28日生放送の『テレ東音楽祭 2026夏』に出演し、6月20日に死去した歌手で俳優の美輪明宏さん（享年91歳）を追悼した。
【写真】紅白リハで熱唱した美輪明宏さん
メンバーの村上信五、丸山隆平、安田章大は、同局系『ありえへん∞世界』で共演。パフォーマンス後に、メンバーを代表して村上が「この場をお借りして、心よりご冥福をお祈り申し上げたいと思います」と偲んだ。
美輪さんは、長崎県出身。16歳でプロの歌手となり、銀座のシャンソン喫茶「銀巴里」を拠点にクラシック・シャンソン・タンゴ・ラテン・ジャズを歌って注目を集めた。1957年に「メケメケ」が大ヒット。また日本におけるシンガーソングライターの元祖として「ヨイトマケの唄」ほか多数の曲を自作。現在までコンサート・舞台・映画・テレビ・講演・著作と多方面で活躍。2012年、77歳にしてNHK紅白歌合戦に初出場した。
俳優としては、「演劇実験室天井桟敷」の旗揚公演『青森県のせむし男』『毛皮のマリー』への参加・主演したのをきっかけに、『黒蜥蜴』（江戸川乱歩原作）や、『双頭の鷲』『椿姫』『大典礼』と当たり役多数。
ドラマ・映画にも多数出演。宮崎駿監督『もののけ姫』『ハウルの動く城』では声優を務めた。さらにレギュラー番組『オーラの泉』（テレビ朝日系）など、バラエティー番組でも活躍した。
【写真】紅白リハで熱唱した美輪明宏さん
メンバーの村上信五、丸山隆平、安田章大は、同局系『ありえへん∞世界』で共演。パフォーマンス後に、メンバーを代表して村上が「この場をお借りして、心よりご冥福をお祈り申し上げたいと思います」と偲んだ。
美輪さんは、長崎県出身。16歳でプロの歌手となり、銀座のシャンソン喫茶「銀巴里」を拠点にクラシック・シャンソン・タンゴ・ラテン・ジャズを歌って注目を集めた。1957年に「メケメケ」が大ヒット。また日本におけるシンガーソングライターの元祖として「ヨイトマケの唄」ほか多数の曲を自作。現在までコンサート・舞台・映画・テレビ・講演・著作と多方面で活躍。2012年、77歳にしてNHK紅白歌合戦に初出場した。
ドラマ・映画にも多数出演。宮崎駿監督『もののけ姫』『ハウルの動く城』では声優を務めた。さらにレギュラー番組『オーラの泉』（テレビ朝日系）など、バラエティー番組でも活躍した。