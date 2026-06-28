高橋海人の主演作で「好きな作品」ランキング！ 『DOPE 麻薬取締部特捜課』を大差で超えた1位は？
King & Princeのメンバー・高橋海人（※高は、はしごだか）さんについて、オリジナルのランキングを作成しました。
All About ニュース編集部は2026年5月29日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「高橋海人さんの出演作」に関するアンケート調査を実施。今回は、高橋さんが主演を務めた作品に限定して、調査を行っています。
それでは、「高橋海人の主演作で好きなドラマ」ランキングの結果を見ていきましょう。
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位は、2025年に放送したドラマ『DOPE 麻薬取締部特捜課』（TBS系）でした。同作は、木崎ちあきさんの同名小説が原作で、高橋さんと中村倫也さんがダブル主演を担当。新型ドラッグ・DOPEがまん延する近未来の日本が舞台となる、麻取アクション・エンターテインメント作品です。
高橋さんは、異能力を持つメンバーが集められた麻薬取締部特殊捜査課へ異動となる、未来予知の能力を持つ新人麻薬取締官・才木優人を演じました。激しいアクションシーンもあるドラマで、高橋さんはDOPEに振り回される才木を熱演。最終回まで結末が分からないドラマとなり、大反響を呼びました。
回答者からは、「ワクワク感が強かったストーリーで良かった」（60代女性／北海道）、「まっすぐな刑事役がハマっていた。中村倫也との掛け合いもおもしろかった」（30代女性／神奈川県）、「特殊能力を持った麻薬取締官としての設定がおもしろかった」（50代男性／沖縄県）などの意見が寄せられました。
1位は、2023年放送の『だが、情熱はある』（日本テレビ系）でした。同作は、オードリー・若林正恭さんと南海キャンディーズ・山里亮太さんの半生に基づくストーリー。高橋さんが若林さんを演じ、SixTONESの森本慎太郎さんが山里さんを務めダブル主演を果たしました。
高橋さんは若林さんが憑依したように、しぐさや話し方をそっくりに再現。ドラマでは漫才シーンが登場しましたが、プロ顔負けのテンポ感や間のとり方で完璧に仕上げました。演技力の高さが評価された作品で、堂々の1位を獲得しています。
回答者からは、「一番好きです。若林くんのまんまで演技力の高さがみえました」（30代女性／埼玉県）、「コメディとシリアスの切り替えが見事だったと思うから」（40代男性／福岡県）、「オードリー本人たちの映像をみているかのようにおもしろかった」（20代女性／静岡県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
All About ニュース編集部は2026年5月29日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「高橋海人さんの出演作」に関するアンケート調査を実施。今回は、高橋さんが主演を務めた作品に限定して、調査を行っています。
それでは、「高橋海人の主演作で好きなドラマ」ランキングの結果を見ていきましょう。
2位：『DOPE 麻薬取締部特捜課』（才木優人）／64票
2位は、2025年に放送したドラマ『DOPE 麻薬取締部特捜課』（TBS系）でした。同作は、木崎ちあきさんの同名小説が原作で、高橋さんと中村倫也さんがダブル主演を担当。新型ドラッグ・DOPEがまん延する近未来の日本が舞台となる、麻取アクション・エンターテインメント作品です。
高橋さんは、異能力を持つメンバーが集められた麻薬取締部特殊捜査課へ異動となる、未来予知の能力を持つ新人麻薬取締官・才木優人を演じました。激しいアクションシーンもあるドラマで、高橋さんはDOPEに振り回される才木を熱演。最終回まで結末が分からないドラマとなり、大反響を呼びました。
回答者からは、「ワクワク感が強かったストーリーで良かった」（60代女性／北海道）、「まっすぐな刑事役がハマっていた。中村倫也との掛け合いもおもしろかった」（30代女性／神奈川県）、「特殊能力を持った麻薬取締官としての設定がおもしろかった」（50代男性／沖縄県）などの意見が寄せられました。
1位：『だが、情熱はある』（若林正恭）／134票
1位は、2023年放送の『だが、情熱はある』（日本テレビ系）でした。同作は、オードリー・若林正恭さんと南海キャンディーズ・山里亮太さんの半生に基づくストーリー。高橋さんが若林さんを演じ、SixTONESの森本慎太郎さんが山里さんを務めダブル主演を果たしました。
高橋さんは若林さんが憑依したように、しぐさや話し方をそっくりに再現。ドラマでは漫才シーンが登場しましたが、プロ顔負けのテンポ感や間のとり方で完璧に仕上げました。演技力の高さが評価された作品で、堂々の1位を獲得しています。
回答者からは、「一番好きです。若林くんのまんまで演技力の高さがみえました」（30代女性／埼玉県）、「コメディとシリアスの切り替えが見事だったと思うから」（40代男性／福岡県）、「オードリー本人たちの映像をみているかのようにおもしろかった」（20代女性／静岡県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)