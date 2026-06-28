ハカナ系美少女として話題となったロック系ライブアイドルグループ・yosugala（ヨスガラ）のメンバーで、アイドル界最強美形と称される汐見まといさんが、MySPA!の人気企画「旬撮ガール」2026年6月特集に登場しました。



【写真】美しい両わきを見せつける汐見まといさん

「旬撮ガール」は、毎月注目の女性をピックアップするMySPA!の人気コーナー。6月特集の汐見さんは、毎週異なる衣装やシチュエーションのグラビアを配信しました。早稲田大卒の高学歴美女としても話題の彼女。才色兼備の仕上がりまくった完璧ボディは必見です。



5週連続で撮り下ろしグラビア100枚が公開されており、「プールサイドでセクシー＆ラグジュアリー」と「優雅に魅せるパーフェクトボディ」をテーマにしたカットが披露されました。



「プールサイドでセクシー＆ラグジュアリー」では、シャンパンを手にプールサイドにたたずむ姿を披露。サングラスをかけた洗練された雰囲気と、抜群のプロポーションでリゾート感あふれる世界観を表現しています。「優雅に魅せるパーフェクトボディ」では、淡いブルーのビキニ姿で登場。ポニーテール姿とともに、豊かなバストラインや引き締まったウエスト、健康的なスタイルを披露し、王道グラビアらしい魅力を放っています。（カメラマン：高橋慶佑 メイク：海瀬志津奈 スタイリスト：田中陽子）



【汐見まといさんプロフィル】

東京都出身。T153・B87・W59・H91。2022年、アイドルグループ・yosugala（ヨスガラ）のメンバーとしてデビュー。 “ハカナ系美少女”の異名とは裏腹に、ステージでの圧倒的なパフォーマンス力と歌声で魅了する。洗練されたルックスとプロポーションでグラビア界でも注目を集める。2025年10月には、NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」に出演。同年12月には、グループがメジャーデビューを果たした。最新情報はX（@matoi_ysgl）、Instagram（@matoi_ysgl）