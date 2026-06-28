駿馬たちが手のひらサイズのぬいぐるみに！ 2026年6月発売「ころまるさらぶれっど ぬいぐるみマスコット vol.4」全5種が見逃せない【最新ガチャ情報】
数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、ウルトラニュープランニングの「ころまるさらぶれっど ぬいぐるみマスコット vol.4」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
ウルトラニュープランニングから2026年6月に発売される「ころまるさらぶれっど ぬいぐるみマスコット vol.4」（税込500円）。全5種のラインアップとなっています。
ころまるさらぶれっど ぬいぐるみマスコット vol.4
▼メーカー
ウルトラニュープランニング
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込500円
▼ラインアップ
全5種
・第83回 桜花賞 リバティアイランド
・第78回 桜花賞 アーモンドアイ
・第147回 天皇賞（春） フェノーメノ
・第105回 天皇賞（春） メジロマックイーン
・第79回 桜花賞 グランアレグリア※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
「ころまるさらぶれっど ぬいぐるみマスコット vol.4」が見逃せない！
ウルトラニュープランニングから2026年6月に発売される「ころまるさらぶれっど ぬいぐるみマスコット vol.4」（税込500円）。全5種のラインアップとなっています。
春のレースを制した駿馬たちが手のひらサイズのぬいぐるみに！競馬ファンにはたまらない注目のカプセルトイが登場しました。桜花賞や天皇賞（春）といった、春の輝かしいレースを制した名馬たちが、可愛らしいぬいぐるみマスコットになっています。サイズは約65mmとなっており、バッグや鍵などに取り付けやすいキーホルダー・チャーム仕様なのも嬉しいポイントです。コロンとしたフォルムが愛らしく、つい全種類集めて並べたくなるクオリティに仕上がっています。
詳細情報▼商品名
ころまるさらぶれっど ぬいぐるみマスコット vol.4
▼メーカー
ウルトラニュープランニング
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込500円
▼ラインアップ
全5種
・第83回 桜花賞 リバティアイランド
・第78回 桜花賞 アーモンドアイ
・第147回 天皇賞（春） フェノーメノ
・第105回 天皇賞（春） メジロマックイーン
・第79回 桜花賞 グランアレグリア※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)