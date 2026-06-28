現在放送中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。

『豊臣兄弟！』制作統括インタビュー「最終回の内容は…」

第二十五回「変事の予兆」の放送を終え、同ドラマで森乱役を演じる市川團子さんがコメントを発表しましたのでご紹介いたします。

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大河ドラマ第65作「豊臣兄弟！」で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！

主人公は天下人の弟・豊臣秀長。

歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！

秀長を仲野太賀、秀吉を池松壮亮が演じ、脚本は八津弘幸、語りは安藤サクラが担当する。

相撲シーンで印象に残ったことは？

相撲の前に、信長が森乱に「お主が相手をせえ」と伝え、それに対し森乱は「はっ」と言います。

森乱は「お主が相手をせえ」の一言で、相撲の目的が裏切りの疑いがある家臣を罰するためのものという信長の考えを瞬時に見抜き、「全て分かっております、ご安心ください」という気持ちを込めつつ、しかし周りには悟られないように、ただ「はっ」と答えます。

短いですが多くの意味を含む一言となりました。

その後も、相撲の目的を悟られないよう「手を抜いてもようございますか？」と冗談を言いながら、如何にも、ただ余興を楽しんでいるように振る舞っています。

森乱は最初から最期まで「信長に対して、普通の一歩上を行く気遣いをする」ということを大切に勤めましたが、上記のシーンは一瞬の中でも、そのような性根がよく表れているシーンだなと感じています。

信長役の小栗旬さんと共演されての感想は？

旬さん演じる信長と向き合った時に、その目の奥に宿る圧倒的な引力でぐっと芝居を導いていただいた感覚を鮮明に覚えています。



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

他にも悩んでいるシーンの相談をしたら、「好きにやっていいよ。どのパターンでも受け止めるから大丈夫」と言葉をかけて頂き、とっても大きな包容力に助けていただいたなと思っています。

いよいよ「本能寺の変」。見どころは？

光秀の裏切りにより、業火の中で多くの敵を切り倒し、心身共に憔悴しきった信長の元に駆けつけ、その寂しそうな表情をみた瞬間、心から「最期の時だけは、この人が安心して居られるように、自分にできる限りのことをしよう」と思いました。

信長がいよいよ自害に至る時、信長に対する恩義や、武士として潔く死を見届けなければならないという気持ち、それでもやはり殿に死んで欲しくないと込み上げる想い、様々な感情が次々と波のように押し寄せてくる中で、殿の最期を迎えました。

森乱の気持ちの葛藤が見て頂く皆様にも伝われば幸いです。

＜第二十五回のあらすじ＞

信長（小栗旬）の新たな城・安土城が完成。

祝宴の場で信長は、家臣たちに相撲を取るよう提案し、若き近習・森乱（市川團子）の相手に、なぜか林秀貞（諏訪太朗）や佐久間信盛（菅原大吉）、安藤守就（田中哲司）ら長老格の重臣を指名する。

余興と思いきや、あえなく敗北した3人に、信長は問答無用で追放を言い渡す。

小一郎と秀吉（池松壮亮）がその理不尽な行動の理由を探ると、光秀（要潤）が信長の真意を語りだす。