現在放送中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。

【写真】信長と長宗我部の間を取り持った光秀は苦しい立場に…

その第二十六回「信長を笑わせろ！」のあらすじが公式サイトにて公開されました。

＊以下第二十六回のネタバレを含みます。

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大河ドラマ第65作「豊臣兄弟！」で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！

主人公は天下人の弟・豊臣秀長。

歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！

秀長を仲野太賀、秀吉を池松壮亮が演じ、脚本は八津弘幸、語りは安藤サクラが担当する。

＜第二十六回のあらすじ＞

信長（小栗旬）は、長宗我部元親（磯部寛之）との約束を翻し、労せずして四国を手中に収める。

元親は激怒し、間を取り持った光秀（要潤）は苦しい立場に陥る。

そんな中、信長は甥の信澄（緒形敦）が長宗我部と内通して謀反を企てていると疑い、蟄居を命じる。

光秀から事の顛末を聞き、信長の苦しみを察した小一郎（仲野太賀）と秀吉（池松壮亮）。

羽柴家一同である計画を立て、信長と市（宮崎あおい ＊崎はたつさき）を長浜城に招く。