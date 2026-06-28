現在放送中のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』に出演している市川團子のコメントが公開された。

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本作は、豊臣秀吉の弟・豊臣秀長の波乱万丈の生涯を描いた物語。主人公・木下小一郎（豊臣秀長）を仲野太賀、秀吉（木下藤吉郎）を池松壮亮が演じ、脚本を『半沢直樹』（TBS系）、『おちょやん』（NHK総合）などの八津弘幸が担当する。

團子演じる森乱は、織田信長（小栗旬）に仕える小姓。第25回では、裏切りの疑いがある家臣を罰するために信長が催した相撲の場面で初登場した。

團子は相撲シーンについて、「相撲の目的が裏切りの疑いがある家臣を罰するためのものという信長の考えを瞬時に見抜き、『全て分かっております、ご安心ください』という気持ちを込めつつ、しかし周りには悟られないように、ただ『はっ』と答えます」と説明している。

また、信長役の小栗旬との共演について「旬さん演じる信長と向き合った時に、その目の奥に宿る圧倒的な引力でぐっと芝居を導いていただいた感覚を鮮明に覚えています」と振り返り、悩んでいるシーンの相談をした際に「好きにやっていいよ。どのパターンでも受け止めるから大丈夫」と声をかけられたことを明かした。

今後描かれる本能寺の変については、「信長に対する恩義や、武士として潔く死を見届けなければならないという気持ち、それでもやはり殿に死んで欲しくないと込み上げる想い、様々な感情が次々と波のように押し寄せてくる中で、殿の最期を迎えました」とコメントした。

市川團子（森乱役）コメント森乱の初登場回、相撲シーンについて相撲の前に、信長が森乱に「お主が相手をせえ」と伝え、それに対し森乱は「はっ」と言います。森乱は「お主が相手をせえ」の一言で、相撲の目的が裏切りの疑いがある家臣を罰するためのものという信長の考えを瞬時に見抜き、「全て分かっております、ご安心ください」という気持ちを込めつつ、しかし周りには悟られないように、ただ「はっ」と答えます。短いですが多くの意味を含む一言となりました。その後も、相撲の目的を悟られないよう「手を抜いてもようございますか？」と冗談を言いながら、如何にも、ただ余興を楽しんでいるように振る舞っています。森乱は最初から最期まで「信長に対して、普通の一歩上を行く気遣いをする」ということを大切に勤めましたが、上記のシーンは一瞬の中でも、そのような性根がよく表れているシーンだなと感じています。

織田信長役の小栗旬との共演について旬さん演じる信長と向き合った時に、その目の奥に宿る圧倒的な引力でぐっと芝居を導いていただいた感覚を鮮明に覚えています。他にも悩んでいるシーンの相談をしたら、「好きにやっていいよ。どのパターンでも受け止めるから大丈夫」と言葉をかけて頂き、とっても大きな包容力に助けていただいたなと思っています。

視聴者へのメッセージ光秀の裏切りにより、業火の中で多くの敵を切り倒し、心身共に憔悴しきった信長の元に駆けつけ、その寂しそうな表情をみた瞬間、心から「最期の時だけは、この人が安心して居られるように、自分にできる限りのことをしよう」と思いました。信長がいよいよ自害に至るとき、信長に対する恩義や、武士として潔く死を見届けなければならないという気持ち、それでもやはり殿に死んで欲しくないと込み上げる想い、様々な感情が次々と波のように押し寄せてくる中で、殿の最期を迎えました。森乱の気持ちの葛藤が見て頂く皆様にも伝われば幸いです。（文＝リアルサウンド編集部）