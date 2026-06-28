『豊臣兄弟！』第26回 信長、長宗我部元親との約束を翻し、労せずして四国を手中に収める
俳優の仲野太賀が主演を務める、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の第26回「信長を笑わせろ！」が、7月5日に放送される。
【写真】新たな相関図を公開！新キャラが続々公開
大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡。主人公は天下人の弟・豊臣秀長（ひでなが）。歴史にif（もしも）はないものの、「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメントとなっている。
■第26回のあらすじ
信長（小栗旬）は、長宗我部元親（磯部寛之）との約束を翻し、労せずして四国を手中に収める。元親は激怒し、間を取り持った光秀（要潤）は苦しい立場に陥る。そんな中、信長は甥の信澄（緒形敦）が長宗我部と内通して謀反を企てていると疑い、蟄居を命じる。光秀から事の顛末を聞き、信長の苦しみを察した小一郎（仲野太賀）と秀吉（池松壮亮）。羽柴家一同である計画を立て、信長と市（宮崎あおい）を長浜城に招く。
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大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡。主人公は天下人の弟・豊臣秀長（ひでなが）。歴史にif（もしも）はないものの、「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメントとなっている。
信長（小栗旬）は、長宗我部元親（磯部寛之）との約束を翻し、労せずして四国を手中に収める。元親は激怒し、間を取り持った光秀（要潤）は苦しい立場に陥る。そんな中、信長は甥の信澄（緒形敦）が長宗我部と内通して謀反を企てていると疑い、蟄居を命じる。光秀から事の顛末を聞き、信長の苦しみを察した小一郎（仲野太賀）と秀吉（池松壮亮）。羽柴家一同である計画を立て、信長と市（宮崎あおい）を長浜城に招く。