◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡー巨人（２８日・横浜）

巨人の井上温大投手（２５）が、チームトップ６勝目を懸け先発し、７回を投げ２安打無失点、６奪三振四死球０で降板した。

初回から連続三振を奪うなど順調な立ち上がり。２回には度会に内野安打で出塁を許したが、後続を仕留めて無失点で切り抜けた。３回から５回まで３イニング連続で３者凡退。６回には、先頭・三森にこの日初めて内野を抜ける左前への安打を許したが、続く代打・ヒュンメルを遊ゴロ併殺打、２死走者なしからは勝又を二ゴロに打ち取り得点を与えなかった。

７回もテンポ良く打者３人斬り。７回１０６球の熱投でＤｅＮＡ打線を２安打無失点に封じ、マウンドを降りた。

今季はここまで計５勝のうち、ＤｅＮＡ戦だけで３勝のベイキラー。直接対決３試合、計２１イニング２０奪三振、防御率０・４３と支配的な投球を続けている。さらに敵地・ハマスタは通算８登板（６先発）で３勝０敗と負けなしだ。「守備にも助けられながら、粘ることができてよかったです」とコメントした。

チームは３戦連続で雨天中止の現状。６回途中０封と好投した前回２１日の中日戦（東京ドーム）から中６日のマウンドへ「無駄な走者を出さず、試合をつくることを一番大切にやっていきたい」と意気込んでいた。