◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＪ組第３戦 アルゼンチン３―１ヨルダン（２７日、ダラス競技場）

Ｊ組で前回覇者・アルゼンチン（ＦＩＦＡランク１位）のＦＷリオネル・メッシ（３９）が２７日（日本時間２８日）、Ｗ杯７戦連続得点の新記録を達成した。１次リーグ第３戦ヨルダン（同６３位）戦で途中出場から直接ＦＫで１得点し、３―１での３連勝に貢献。自身３戦連続となる６点目で得点ランクトップを快走し、Ｗ杯通算も１９得点に積み上げ、最多記録を更新した。

黄金の左足で観客７万６４９人を熱狂させた。途中出場したメッシは２―１の後半３５分、ゴール正面約２２メートルのＦＫを左足で低い弾道の強烈シュート。ＧＫは一歩も動けず、ゴール左隅に突き刺さった。２４日に迎えた３９歳の誕生日後の初戦で自ら祝砲。跳び上がって右手でガッツポーズし、喜びを爆発させた。

技ありの一撃だった。相手ＧＫがボールを見えないように立った味方の壁３枚の左下、相手の壁が割れたわずかな空間を射抜き、ＧＫの逆をついた。今大会３戦連発で得点ランクトップ独走の６点目。Ｗ杯歴代最多得点を「１９」に伸ばし、前回大会から数えて史上初の７戦連続ゴールと記録ラッシュだ。ブラジル、ドイツ（西ドイツ含む）に続くＷ杯通算５０勝にも到達し、スカロニ監督（４８）は「毎回、聞かれる度に少し気まずい状況になる。もう、何と答えたらいいか分からない」と笑うしかなかった。

２戦５得点で迎えたこの第３戦。史上最多の自身６度目の大会に臨んだ背番号１０は初めて先発を外れた。指揮官は「今日は９０分間でもプレーできた。でも、彼は仲間に出場時間を与え、自分も体力を温存することを選んだ。数字（記録）に固執しないんだ」と明かした。

メッシは体力十分の後半１５分から出場し、約３０分間で走行距離は約２・５キロ。ピッチをふらふらと歩いて漂い、ここぞの場面でスプリントやパスで決定機を作る。周囲はメッシを信じてハードワークし、パスを届ける。試合前練習のピッチ入場時は常にメッシが先頭。主将への“信仰”と、メッシの仲間に対する信頼が強い団結を生んでいる。

チームは先発９人を変更。前半にロセルソ、Ｌａ・マルティネスに大会初得点が生まれ、３―１で１次Ｌを３連勝突破した。次戦は初出場の小国ドリームとして注目を浴びるカボベルデと対決。メッシは「私たちはアルゼンチン。どんな相手にも勝利を目指す」。２大会連続の頂点まで、残り５試合を駆け上がる。

◆メッシの７戦連続得点 ２２年カタール大会決勝Ｔ１回戦・オーストラリア戦から継続中。１９５８年大会のＦＷフォンテーヌ（フランス）、７０年大会のＦＷジャイルジーニョ（ブラジル）の６戦連続を５６年ぶりに塗り替えた。