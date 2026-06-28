

LINDBERG

デビュー37年目を迎えたロックバンド・LINDBERG（リンドバーグ）が28日、テレビ東京で放送中の音楽特番『テレ東音楽祭2026夏』に出演。時代を超越したパフォーマンスを披露し、SNSを中心に反響を集めている。

【動画】今すぐKiss Me / LINDBERG（FLIGHT-006 Ver.）

LINDBERGがこの日披露したのは、1990年にフジテレビ系で放送されたトレンディドラマ『世界で一番君が好き！』の主題歌として知られる、バンドの代表曲『今すぐKiss Me』。

イントロの爽快なギターサウンドが響き渡ると、ネット上では「旦那さんがLINDBERG好きだったから感動した」「高校生の時バンドでコピーしてた！」「はじめて買ったCDがLINDBERGだったから懐かしい」といった、リアルタイムで聴いていた世代からはもちろん、幅広い層から熱い声が上がった。

特に、ボーカル・渡瀬マキのパワフルで伸びやかな歌声と、当時と変わらないキュートなルックス、そしてメンバーたちの衰えない現役感あふれる佇まいに、「マキちゃん昔のままだ！全然変わってなくてビックリする」「またライブを見に行きたい！」といった絶賛のコメントが相次いだ。

また、LINDBERGといえば、現・阪神タイガースの藤川球児監督が現役時代、絶対的守護神としてマウンドに上がる際の登場曲に『every little thing every precious thing』を使用していたことでも有名だ。

昨年、阪神タイガースがセ・リーグを決めた試合で、現守護神の岩崎優投手が藤川監督へのリスペクトを込め、この登場曲をサプライズで使用したドラマは記憶に新しい。これをきっかけに同曲が再び脚光を浴びたことも、野球ファン・音楽ファンの間で大きな話題となった。