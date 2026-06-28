20日に老衰のため91歳で死去した歌手で俳優の美輪明宏さんの連載を、スポニチ本紙では約15年にわたって掲載していた。「世直しトークあれこれ」（05年11月〜06年12月）、「明るい明日を」（08年1月〜11年3月）、「美輪の色メガネ」（13年2月〜23年12月）で、世の在り方を厳しい視線で見つめ、時に悩める人々に寄り添い、常に明日を生きる希望を伝えていた。美輪語録が人気だった連載を再録する。

＜2006年2月5日掲載「世なおしトーク あれこれ（13）」＞

きょうは、最近やたらとテレビ、週刊誌で騒がれている“セレブ婚”がいかにいやしいものか、そして、なぜ結婚しない女性が増えたのかをお話ししましょう。近年、独身女性が急増したのは、社会状況の変化、特に経済的要因が最も大きいのです。つい30年ほど前は、女性が食べていく唯一の方法が結婚だったのです。当時は、女性の職種は少なく職域も狭かった。ほとんどの女性が結婚して専業主婦。女にとって結婚だけが自分の一生を保証するただ１つの手段だったわけです。ところが、次第に女性が社会へ進出するようになり、今や働くのが当たり前の時代。ついに、男に食べさせてもらわなくてもすむようになったのです。

自分で生活ができるようになれば、ヘタな男と一緒になっていろいろ束縛されたり支配されたりする必要はない。そんなことをするくらいなら、自分の好きなことをやって1人で生きていくほうが楽しい。気の合った仲間と飲みに行ったり温泉旅行に行ったり、いい男がいたら適当につまみ食いしてセックス処理をすればいい。つまり、女がオヤジ化してるわけです。

現に仕事によっては男よりも高収入の女もいるのですから、結婚して家事や育児やその他家庭の雑事を押しつけられてはかなわないと思っているのでしょう。男に対する要求もエスカレートし、せめて家事をこなしてくれる男じゃないとイヤッ！とか、これまでせっかく快適な生活をエンジョイしてきたのだから、それを犠牲にしても一緒になる価値がある男じゃないとダメ！などと考えるようになったのです。

そのような欲ばりの女どもが「セレブ、セレブ」としきりに求めているのが、“セレブ婚”というわけです。矛盾しているのです。今世間を騒がせている六本木のＩＴ企業の社長やキンキラキンの成り金男と結婚して、上流婦人になったように宝石を買ったりブランド品を買い漁（あさ）りたい。彼女たちは、それまでの独身時代の勝手気ままな生活以上の贅沢三昧（ぜいたくざんまい）を夢見ているだけ。楽がしたいだけなのです。ただ単に根性がいやしいのです。品性下劣です。

よくシンデレラコンプレックスというけれど、シンデレラは実は美しくもなんでもない、いやしい姉たちと同じ考えをした女なのです。王子様ということを知らずに恋に落ちたというのなら純粋な気持ちでしょうが、初めから王子を狙っていたわけですから。いうなれば「自分は労せず玉を得る」怠け者です。恥ずべき根性の持ち主なのです。「セレブと結婚したい」などと平気な顔で口にする女と同じです。自分は働かず他人を働かせ、その財産をいかにかすめ取るか、人の金でいかに贅沢するかしか考えていない。これはオレオレ詐欺と同じことなんですよ。

世の中のほとんどの人は「玉の輿（こし）でうらやましい」「あらっ、よかったわね」などと、うらやましがったりしていますけど、本当は「あなた、いやしい人ね」と言わなければいけないんですよ。物欲に負けて自分を捨てた女なのですから。お金で身を売ってるのと同じなのです。だいたい「セレブ」という言葉自体が下品でいやらしい。本来は「重要人物」の意味ですが、では、何をもって「セレブ」なのか、お金ですか、社会的な地位ですか。そんなもので人としての価値が測れるのでしょうか。クソ食らえです。

テレビのワイドショーでは女性タレントが「セレブ婚」したとかするとかでバカ騒ぎ、女性週刊誌では「いかにＩＴ企業の社長と知り合いになるか」などの陳腐な特集も組まれている。そんなふうにあおり立てているマスメディアの人たちも、彼女たちと同様にいやしい根性をしているのです。マスコミの中にも「うまくやった」「うらやましい」と思っている人たちがいるからです。そして、マスコミも知らず知らずに詐欺を奨励していることになるのです。ですから、これからは必要以上にテレビや週刊誌も騒がないようにするべきなのです。

セレブ婚を望むような女は、もともと計算高い考えの持ち主なのです。「他人が稼いだ金をかすめ取って楽して贅沢に生活していきたい」。その程度の考えの女ですから、そんなレベルの結婚しか思いつかないわけです。ただ、それでは一生涯真実の愛を得ることはできません。果たしてそれが本当の人間の幸せと言えるのでしょうか。少し考えればすぐに間違いに気づくはずです。