交際女性（当時）への傷害の疑いで、警視庁原宿署から書類送検された俳優村上虹郎（29）がCBOを務めるeスポーツチーム「UNLIMIT」が28日までに公式Xを更新。村上のCBOとしての活動を一時停止することを発表した。

公式は「UNLIMITからのお知らせ」と題し、文書を公開。「本日報道されております、UNLIMIT CBO 村上虹郎に関する件につきまして、UNLIMITとしても関係各所と連携し、状況を確認しております。また、村上虹郎の所属事務所である株式会社ディケイド様からは、現在事実関係の確認を進めているとの説明を受けております」と説明。

続けて「UNLIMITといたしましては、本件を重く受け止めており、所属事務所による事実関係の確認が完了するまでの間、村上虹郎のUNLIMIT CBOとしての活動を一時停止いたします」と発表した。

そして「今後、確認できた事項に基づき、適切に対応してまいります」と伝え、「関係者の皆様ならびにファンの皆様にご心配をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます。2026年6月26日 株式会社FT UNLIMIT」と謝罪した。

村上は24年3〜5月、自宅で4回に及び、当時交際していた女性の髪の毛をつかんで頭を窓に打ち付けたり、顔面を殴ったりしたというもので、全治1カ月以上の重傷を負わせた疑いで26日に書類送検されていた。

所属事務所はコメントを発表。「かつて交際していた女性との間にトラブルがあったようです。現在も事実確認をしているところですが、女性の問題行動を止めた際の言動が過剰になってしまったとのことです」と説明。「今後の活動については、これから協議をしてまいります。本人も反省しております。このたびは大変申し訳ございません」と謝罪している。

村上は、テレビ東京系のオムニバス形式連続ドラマ「ストレンジ−伊藤潤二の夜も眠れぬ奇妙な話−」（金曜深夜0時12分）の、7月3日放送の第1話の主演が発表されていたが、今回の事案を受け放送が見送りとなっている。