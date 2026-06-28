「NHKサッカー」公式Xは6月26日、サッカー選手の本田圭佑（39）が、FIFAワールドカップ2026の日本対スウェーデン戦を解説した際の一幕を紹介。「本田語録」とも呼ばれる“迷”実況が、再び話題を集めている。

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今回のスウェーデン戦で注目を集めたのは、ピッチ上で駆ける日本代表MF田中碧（29）のとある異変に気が付いた際のもの。田中が履く靴下のふくらはぎ部分は、いくつもの穴が開いており、本田は「田中さんめっちゃソックスやぶけてません？」と指摘した。それに対し、同じく解説者の林陵平（39）は、「あれはふくらはぎの圧を減らすためですね」と、返答。すると本田は「まじで？うそやん ファッションじゃなくて？」と仰天した様子で、「そこ蹴られたらやばいやん 空きすぎやろ」とツッコミを連発していた。

【画像】「本田語録」で話題の本田圭佑（画像はNHKサッカーのXより引用）

この投稿には、Xユーザーから「本田語録オモロすぎｗｗ」「解説者 本田圭佑でも知らないことある」「ここバカおもろかったwww」「かなりロックなソックス」「めっちゃプロなのに 素人の私の呟きかと思ったwww」「もうね、語録にしてNHK出版から発売してほしいくらいです」といった反響が続々寄せられている。