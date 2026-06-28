『テレ東音楽祭』ファン投票のZARD名曲ランキングが「ガチすぎる」と話題 「負けないで」は6位に
テレビ東京系で音楽特番『テレ東音楽祭2026夏』が28日に放送され、番組で特集された『ファンが選んだZARD名曲ランキング』が話題を集めた。
【写真】すごい！ZARDバンドメンバーが夢の集結
番組ではZARDのデビュー35周年を記念して、ファンが投票した名曲ランキングを発表。スタジオには、ZARDのライブメンバーが集結し、1位〜3位を酒井泉水さんの歌声とともに披露した。
ランキングは1位「心を開いて」、2位「あの微笑みを忘れないで」、3位「マイフレンド」という結果に。番組では10位まで発表されたが、「負けないで」が6位という結果に、スタジオにいた出演者からは「マジのガチのファンが選んでる！」という声が上がっていた。
SNSでも「ランキングがちゃんとガチ勢が選んでた」「ガチのファン選曲やん（笑）」「心を開いてが1位なのは嬉しい。ファン投票らしさのあるランキングでよかった」「このランキングガチすぎる」「確かにZARDの曲は名曲だらけ」などの声が寄せられていた。
2014年の放送開始から今回で16回目を迎える「テレ東音楽祭」。今年は、これまでの水曜放送から番組史上初めて日曜へと枠を移し、約4時間半の生放送（※一部事前収録あり）で届ける。今回はSnow Manの深澤辰哉と俳優・松本若菜がMCを務める。
【写真】すごい！ZARDバンドメンバーが夢の集結
番組ではZARDのデビュー35周年を記念して、ファンが投票した名曲ランキングを発表。スタジオには、ZARDのライブメンバーが集結し、1位〜3位を酒井泉水さんの歌声とともに披露した。
ランキングは1位「心を開いて」、2位「あの微笑みを忘れないで」、3位「マイフレンド」という結果に。番組では10位まで発表されたが、「負けないで」が6位という結果に、スタジオにいた出演者からは「マジのガチのファンが選んでる！」という声が上がっていた。
2014年の放送開始から今回で16回目を迎える「テレ東音楽祭」。今年は、これまでの水曜放送から番組史上初めて日曜へと枠を移し、約4時間半の生放送（※一部事前収録あり）で届ける。今回はSnow Manの深澤辰哉と俳優・松本若菜がMCを務める。