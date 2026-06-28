【テレ東音楽祭】元モー娘。北川莉央、アナウンサーデビュー Juice＝Juiceと共演 ネット「激アツ」
今年4月にテレビ東京に入社した、元モーニング娘。の北川莉央（22）が、28日生放送の『テレ東音楽祭 2026夏』に出演し、“アナウンサーデビュー”を果たした。
【画像】豪華！これまでに発表された『テレ東音楽祭 2026夏』出演アーティスト【複数】
北川は、2004年3月16日生まれ、東京都出身。2019年6月、モーニング娘。に加入。25年10月に、年内でグループとハロー！プロジェクトから卒業することが発表された。自身のインスタグラムでも「この春、テレビ東京へ入社しました。4月から環境がガラッと変わり、学び多き充実した日々を過ごしています！」と入社を報告していた。
テレ東音楽祭は2014年の放送開始から今回で16回目を迎える。今年は9人組グループ・Snow Manの深澤辰哉と俳優・松本若菜がMCを務める。北川は、中継パートを担当し、「テレビ東京新人アナウンサーの北川莉央です。アナウンサーとしての地上波は今日が初めてなので、とても緊張しています」と初々しくマイクを握った。
初仕事は、Juice＝Juiceと並んで「盛れ！ミ・アモーレ」の曲フリ。ネット上では「激アツ」「この一瞬だけで泣ける」などの声が寄せられている。
【画像】豪華！これまでに発表された『テレ東音楽祭 2026夏』出演アーティスト【複数】
北川は、2004年3月16日生まれ、東京都出身。2019年6月、モーニング娘。に加入。25年10月に、年内でグループとハロー！プロジェクトから卒業することが発表された。自身のインスタグラムでも「この春、テレビ東京へ入社しました。4月から環境がガラッと変わり、学び多き充実した日々を過ごしています！」と入社を報告していた。
初仕事は、Juice＝Juiceと並んで「盛れ！ミ・アモーレ」の曲フリ。ネット上では「激アツ」「この一瞬だけで泣ける」などの声が寄せられている。