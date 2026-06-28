伝統河内音頭継承者の河内家菊水丸（63）が28日、大阪市内で盆踊りツアーの出陣式に出演した。今年も50カ所ほどを予定。開催地の大幅な増減はないそうだが、近年の温暖化の影響で真夏の開催が減少傾向という。「暑さ対策ですね。季節労働者なので、働く期間が延びました。その辺りをPRしたい」。ツアー期間が10月まで伸びたため、オファーを受付中とアピールした。

昨年は大阪・関西万博の大屋根リングで念願だった盆踊りの音頭取りを務めた。1周2キロある世界最大の木造建築物上に約8000人が参加して実施。万博テーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」に添って「いのち輝く未来社会音頭」を歌唱した。

万博後、吉村洋文知事と行った総決算対談では、次回2030年サウジアラビア万博での公演を打診された。前回開催地はパビリオンを設けた上で、「大阪の日」が制定されるためで、「大阪からリヤドへ。大阪の夏は盆踊り。盆踊りといえば河内家菊水丸inリヤド！」。対談での吉村氏からの依頼を受け、「もう1回8000人。やりましょう」と応じたが、問題はその吉村氏の動向だ。連立入りに加え、都構想の動向も気掛かりだ。

「（吉村氏に30年も）知事なんですね？と念押ししたんですけどね。総務大臣ならいいのになあ…」と苦笑いしていた。